Băsescu fabulează mai ceva decât Mama Omida

PREŞEDINTELE DOAR CREDE Şeful statului îşi testează, din nou, propriile viziuni nerealiste pe români. Aşa cum credea în 2008 că România nu va fi lovită de criză şi s-a întâmplat tocmai contrariul, aşa şi acum Traian Băsescu crede multe şi face elogiul prognosticurilor favorabile la care ar trebui să asiste românii în următorii doi ani.

„PROFEŢII“ În categoria profeţiilor emise de Băsescu la o conferinţă pe teme economice organizată ieri intră, direct pe primele locuri, declaraţia conform căreia, în 2012, ţara noastră ar putea accesa şase miliarde de euro din fondurile structurale. Preşedintele „atotştiutor” vrea să-şi dovedească obiectivitatea faţă de proasta gestiune a fondurilor europene şi ne prezintă o variantă proprie, după părerea sa „prudentă”. \"Cred că avem şanse foarte mari (...) Eu spun şanse, încercând, ca orice preşedinte, să fac o mediere între optimişti şi pesimişti\", a fost motivaţia lui Băsescu. Timpul, însă, ne-a învăţat că prudenţa nu e tocmai cel de-al doilea nume al preşedintelui, din contră, este recunoscut pentru ieşirile sale publice total lipsite de precauţie. Tot pe primele locuri, dacă ar fi să facem un top al „gogonatelor” lui Băsescu, se regăseşte şi anunţul lui Băsescu că, potrivit Euroastat, România este ţara care, în 2010, a avut cel mai mare procent din PIB destinat investiţiilor, însumând 5,9%. Laudă mare pentru un şef de stat! Însă el a omis să spună că, tot conform unor rapoarte europene, 80% din români sunt obligaţi să trăiască la limita subzistenţei, cu salarii scăzute până la 400 de lei, cu datorii multe şi credite la bănci. Tot şeful statului ne anunţă că „România are un şomaj cu mai bine de două procente sub nivelul mediu al UE\". Şi de data asta preşedintele uită să îi menţioneze pe tinerii care preferă să plece în ţări străine ca să-şi găsească un loc de muncă şi un viitor mai bun. „Ambiţiile” de preşedinte continuă cu o altă născocire: aderarea la euro în 2015. „Ne menţinem aderarea în 2015 la zona euro, nimănui nu-i strică obiective ambiţioase”, spune Băsescu. Astfel de promisiuni „ambiţioase” (ca să nu spun mincinoase) am avut şi privind intrarea în Spaţiul Schengen. Excepţia care „întăreşte” declaraţiile lui Băsescu şi despre care avem siguranţa că se va adeveri este legată de anunţul unui nou val de concedieri pentru anul viitor. „Intenţionăm să avem 1,1 milioane de bugetari până la sfârşitul lui 2012, de la 1,4 milioane”, promite Băsescu.

Şeful statului are imaginaţia mai bogată decât a unui copil de patru ani. În loc să vină cu soluţii pentru adevăratele probleme cu care se confruntă românii, şeful statului visează cai verzi pe pereţi şi prevesteşte o Românie a anilor 2030 mai ceva ca un paradis. Preşedintele ţării ne asigură că, în 2030, vom putea pleca cu TGV de la Constanţa, la Paris, iar de acolo, prin Canalul Mânecii, la Londra, pentru cumpărături. Comentariile sfidătoare la adresa românilor care suferă din cauza lipsei banilor continuă cu declaraţia potrivit căreia, peste 20 de ani, România va fi o ţară care va furniza mâncare pentru export „pentru că are un potenţial agricol uriaş care nu este încă valorificat, o ţară care va fi un paradis pentru turism”, spune preşedintele de parcă azi ar fi aflat asta. Spre informarea lui Băsescu, potenţialul îl avem şi acum, dar cine să îl valorifice dacă guvernanţii au cu totul alte preocupări şi interese... Pentru celelalte idei ale lui Băsescu, puteţi urmări Avatar.