Băsescu face marcaj la Liviu Negoiţă

Conştient că a reuşit să-i încheie cariera politică lui Emil Boc, preşedintele Traian Băsescu i-a cerut primarului Sectorului 3, Liviu Negoiţă, să candideze la preşedinţia PDL. Băsescu a mers chiar mai departe promiţându-i lui Negoiţă preluarea ulterioară a Guvernului, atunci când popularitatea Cabinetului Boc va fi atât de jos încât redresarea să nu mai fie posibilă. Surse din cadrul PDL susţin că discuţia dintre Băsescu şi Negoiţă a avut loc pentru prima dată în 2009, când Guvernul Boc a fost pus la podea de opoziţie. Acum, când se apropie ceasul alegerilor în PDL, Băsescu, care doreşte să îşi pregătească revenirea în politică (de parcă ar fi plecat vreodată), vede în Negoiţă varianta de război cu “buldogul” Vasile Blaga. Sursele PDL susţin că discuţia despre candidatura lui Negoiţă la şefia PDL au fost purtate în urmă cu câteva zile, Băsescu fiind tot mai neliniştit de popularitatea lui Blaga în rândul membrilor de partid. Potrivit surselor democrat liberale, preşedintele crede că Negoiţă este soluţia perfectă de compromis, dat fiind şi faptul că primarul este unul dintre apropiaţii lui Adriean Videanu şi are o relaţie bună atât cu vechea gardă, cât şi cu noul val de lideri pedelişti. În plus, Negoiţă ar putea aduce un suflu nou partidului şi ar crea imaginea unui nou PDL, spre deosebire de Blaga, care ar reprezenta trecutul. Sursele citate au spus că Negoiţă ar fi în principiu de acord să candideze, dar doar în condiţiile “unei soluţii negociate”. Astfel, primarul ar accepta să candideze dacă va fi sprijinit de toate taberele din partid şi dacă va fi unicul pretendent la cea mai înaltă funcţie în partid. Cu alte cuvinte, Negoiţă va candida dacă are nu numai susţinerea lui Traian Băsescu, şi implicit a grupării Elena Udrea - Gheorghe Falcă, dar şi pe cea vechii gărzi, reprezentată de Vasile Blaga, Adriean Videanu şi Radu Berceanu. Propunerea făcută de Băsescu lui Negoiţă a ajuns şi la urechile lui Blaga, care a venit cu o contraofertă. “Fostul ministru de Interne i-a propus primarului un tandem la alegerile din mai, în care Blaga să fie preşedinte, iar Negoiţă - preşedinte executiv sau prim-vicepreşedinte”, susţin sursele pedeliste. În ceea ce îl priveşte pe Emil Boc, cariera lui politică se va sfârşi imediat după alegerile din luna mai, cariera de prim ministru urmând să se termine puţin mai târziu, spre toamnă, când Băsescu pregăteşte un nou Guvern, asta dacă până atunci opoziţia nu vine cu ceva mult mai spectaculos.