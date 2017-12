Băsescu huleşte zarzavaturile din Olanda!

Intrarea României în Schengen nu este văzută cu ochi buni de către Olanda, care a ameninţat că s-ar putea opune aderării României la Schengen şi în martie anul viitor, când subiectul va fi luat din nou în discuţie de liderii UE. Premierul olandez Mark Rutte este nemulţumit de eforturile anticorupţie ale României şi Bulgariei. Anunţul premierului olandez l-a nemulţumit pe preşedintele Traian Băsescu, care a reacţionat imediat, atât la Bruxelles, cât şi în România. Revenit în România, Băsescu s-a întâtlnit cu presa, chipurile total întâmplător, când mergea la cumpărături, unde a declarat: “Nu mai sunt zarzavaturi româneşti. Trebuie să recunosc că am evitat cât am putut zarzavaturile olandeze. Am preferat să cumpăr turceşti şi spaniole, dacă tot nu sunt româneşti. Şi cred că este bine să nu cumpărăm zarzavaturi olandeze”. Afirmaţia preşedintelui a venit, bineînţeles, în urma afirmaţiilor premierului olandez. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a ironizat mersul lui Traian Băsescu la supermarket şi anunţarea presei şi a taxat drept o “prostie” îndemnul preşedintelui către români să evite zarzavaturile olandeze. “Este un preşedinte iresponsabil, care vorbeşte prostii, pentru presă. Nu cred că cineva îl bagă în seamă, ştiţi cum e... Eu sunt convins că s-a dus la cumpărături fără să anunţe presa şi a aflat presa. Circ, circ de doi bani de la Băsescu. Dacă vreţi, vă dăm şi noi programul de cumpărături, dacă îi ajută pe români, când ne ducem la cumpărături, când mergem la film, să spunem prostii”, a declarat Victor Ponta. El a ironizat şi îndemnul preşedintelui la boicotarea legumelor din Olanda. “România ar avea nevoie de un preşedinte cu mai mult scaun la cap. Şi dacă nu mai cumpără el zarzavaturi din Olanda ce-o să se întâmple? Este o prostie. Aţi auzit de vreun lider european să facă aşa? E de mintea lui Băsescu aşa ceva. Cred că în acest fel v-a răspuns de ce este izolat atunci când se duce printre liderii europeni”, a spus Ponta.