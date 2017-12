„Băsescu i-a cerut în 2007 Codruţei Kovesi să mă ancheteze“

Disputa dintre ministrul Relu Fenechiu şi preşedintele Traian Băsescu capătă noi dimensiuni. Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a prezentat, miercuri, o adresă prin care Preşedinţia ar fi cerut, în februarie 2007, procurorului general de la acea vreme, Codruţa Kovesi, anchetarea sa în urma unei plângeri formulate de o terţă persoană. „Este pentru prima oară când arăt această hârtie. I s-a spus să „aibă grijă de mine“. Petiţia dispune verificarea unor plângeri semnalate de o persoană şi comunicarea petentului şi Administraţiei Prezidenţiale a modului în care a fost soluţionată petiţia. Acel domn X care a făcut plângerea este astăzi un om condamnat la trei ani cu suspendare pentru şantaj la adresa mea“, a spus Fenechiu.

„CEVA PERSONAL“ Ministrul Transporturilor a declarat că reacţia Administraţiei Prezidenţiale din acea vreme este explicată în contextul în care preşedintele avea „ceva personal“ cu Relu Fenechiu. „Era o perioadă în care Tudor Chiuariu şi Cristian Adomniţei fuseseră numiţi în funcţii ministeriale, Băsescu avea ceva cu ieşenii, şi le-a spus celor din mediile sale că o să mă termine, dar îi transmit că sunt o nucă tare şi nu va reuşi. Am fost de zeci de ori chemat la DNA. Acuzaţia care mi se aduce este de complicitate la abuz în serviciu, de fapt eram unul din multitudinea de oameni de afaceri care vindeau diverse produse către diverse companii, eu vindeam aparataj electric. Am fost acuzat de corupţie şi mită, dar totuşi eu nu am lucrat niciodată la stat înainte să fiu numit ministru. Procurorul care mă anchetează este fostul şef al corpului de control al Monicăi Macovei, pus să mă ancheteze“ a explicat Relu Fenechiu, care a precizat că plângerea adresată Preşedinţiei fusese făcută de unul din ziariştii care au fost condamnaţi pentru şantaj într-un proces împotriva sa. În replică, purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Bogdan Oprea, respinge acuzaţiile ministrului Transporturilor, Relu Fenechiu, menţionând că Administraţia Prezidenţială nu a făcut decât să răspundă unei petiţii transmise de un cetăţean al ţării.