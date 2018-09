Băsescu îi face praf pe puciștii din PSD: proști, ipocriți, lichele

23:23:39 / 21 Septembrie 2018

Un basist împuțit

Liviu Dragnea ți-a dat la MUIE in 2012.. Acel referendum a fost unul CORECT In urma căruia TU javră împuțită și ordinară ar fi trebuit să-ți iei blonda și să plecați.. L-ai CONDAMNAT pe LIVIU după un proces rușinos o MIZERIE in materie de justiție în care ISTORIA te va arunca la lada de gunoi..Nu PUTEA FI OPRIT ALTFEL...O CONDAMNARE NEDREAPTĂ A DUS LA ACEST HAOS ..LIVIU FIIND ÎNDREPTĂȚIT SA FIE PRIMUL MINISTRU FIIND SI LIDERUL PSD..CU EL LA CÂRMA PDL PNL CIUMA NEAGRĂ NU ARE NICI O ȘANSĂ DE A CÂȘTIGA VREODATĂ ALEGERI IN ROMÂNIA... ALEGERI ORGANIZATE CORECT.... LIVIU terminator al BASISMUL ÎMPUȚIȚ PDL PNL CIUMA NEAGRĂ.