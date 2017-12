Băsescu îl atacă pe procurorul general în cazul sechestrului de la Nana

Fostul președinte Traian Băsescu a fost asaltat, astăzi, de jurnaliști, la ieșirea din sediul Partidului Mișcării Populare, fiind întrebat despre sechestrul pus pe terenul de la Nana. Băsescu a afirmat că întreg procesul a plecat de la o acțiune politică, precizând că Parchetul General a dezinformat: ”Unde e geanta? Hai să ne dumirim puțin. Ați citit ce am scris eu pe Facebook? Dacă dvs sau vreun procuror poate să mi spună că n-a existat vreo comisie parlamentară, sau asta e comisie tehnică? A fost o acțiune politică inițiată de premier și materializată prin comisie parlamentară. Baza acțiunii a fost acțiunea parlamentară. Numai puțin, că până nu ne dumirim, riscați să dezinformați românii, cum, de altfel, a făcut-o Parchetul General, ieri. Pentru că eu am făcut referire la acțiunea Parlamentului. De acolo a pornit scandalul Nana”. Băsescu a adăugat că va continua să își spună punctul de vedere, ”indiferent de sensibilitățile procurorului general, Tiberiu Nițu”. Aproape 80% din terenurile comunei se află sub sechestru. Pe durata sechestrului, proprietarul nu poate vinde terenurile însă le poate cultiva şi poate obţine în continuare beneficii de pe urma acestora.