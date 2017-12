Băsescu, în „gura” presei din Marea Britanie

Preşedintele Traian Băsescu a fost luat în colimator, vineri, de presa din Marea Britanie, care îl critică dur după ce acesta i-a lăudat pe românii care muncesc în străinătate în loc să se întoarcă în ţara lor pentru a cere indemnizaţii de şomaj. „În loc să fie recunoscător Marii Britanii, Italiei, Spaniei, Franţei şi Germaniei pentru generozitatea lor, el a pretins că românii fac muncile mai grele pe care occidentalii nu sunt dispuşi să le facă”, scrie The Daily Express. „Curios. Imigranţii polonezi, de exemplu, sunt apreciaţi universal pentru etica lor în muncă, dar, sincer, se aud puţine (lucruri) pozitive despre cei 58.000 de români care trăiesc în Marea Britanie. Ei, ca toţi imigranţii din UE, au dreptul imediat la alocaţii pentru copii, credite fiscale şi sprijin pentru locuinţe”, menţionează tabloidul britanic. „Ideea este, domnule Băsescu, că şi Marea Britanie are un deficit şi nu îşi poate permite să salveze România sprijinind pe termen nelimitat mii dintre cetăţenii săi. Atitudinea sa este pur şi simplu supărătoare. Ea subliniază, dacă nu altceva, ce dezastru costisitor este extinderea UE”, continuă publicaţia. De asemenea, The Daily Express s-a adresat şi Ambasadei României în Marea Britanie, care a făcut precizarea că preşedintele Băsescu nu a menţionat Marea Britanie în interviul de la televiziune. Ambasada a comunicat tabloidului britanic că Italia şi Spania au primit două milioane de muncitori români, iar în Marea Britanie muncesc 100.000 de români. Şi Daily Star titrează că „preşedintele român mulţumeşte expaţilor pentru că mulg sistemul britanic de beneficii sociale în loc să se întoarcă acasă” şi notează că în ţările occidentale este mai confortabil să fii şomer decât să ai slujbe care solicită efort fizic. „Zeci de mii de români beneficiază de banii contribuabililor din Marea Britanie, pentru că ei au dreptul la alocaţii pentru copii, deduceri de taxe şi ajutor pentru locuinţă imediat ce vin în Marea Britanie,” reaminteşte tabloidul. „Cei care îşi găsesc de lucru pot beneficia după 12 luni în Marea Britanie de plăţile generoase ale ajutorului de şomaj”, scrie The Daily Star, care în continuare redă declaraţia - pe care o califică drept „uluitoare” - făcută de Traian Băsescu la TVR miercuri seara. Fiona McEvoy din cadrul Alianţei Contribuabililor spune că preşedintele Băsescu a arătat „cultura engleză în domeniul social şi a identificat lipsa de stimulente pentru a lucra, ceea ce înseamnă că mulţi cetăţeni britanici aleg ajutoarele în locul muncii, iar mulţi imigranţi vin aici pentru a beneficia”. „Nu putem acuza românii pentru că obţin ce pot, dar putem acuza propriul nostru Guvern pentru că permite scăderea salariilor muncitorilor britanici şi oferirea posturilor celor pregătiţi să muncească pentru mai puţin”, a afirmat, la rândul său, eurodeputatul Nigel Farage, din cadrul Partidului Independenţei Marii Britanii.