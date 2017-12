Băsescu, la mîna lui Tăriceanu

Chiar şi în politică, în anumite momente, un cal de curse poate ajunge gloabă. Fie că este vorba de un partid, fie că vorbim despre un politician. Preşedintele Traian Băsescu se hrăneşte încă, după obiceiurile sale personale cu jăratec, pozînd în armăsarul nostru autohton. Chipurile, stăpîneşte în continuare situaţia şi face jonglerii cu numirea noului premier. În realitate, după cum am mai comentat la această rubrică, este interesat să-şi scoată din joc potenţialii adversari care i-ar putea da bătăi de cap, anul viitor, în cursa pentru un nou mandat la Cotroceni. La această oră, după cum se exprima analistul politic Radu Tudor, prezidentul se află izolat între paranteze. În ciuda faptului că se agită pentru a ne convinge, la capitolul impresie artistică, unde se pricepe el cel mai bine, revezi scena plînsului pe umărul lui Stolo, cum că dumnealui rămîne un preşedinte jucător. Aiurea! PD-L nu a fost în stare să cîştige, pentru a-i da apă la moară, confortabil alegerile. În această situaţie, fără să vrea, Traian Băsescu a ajuns monedă de schimb. Miza principală este reprezentată de susţinerea pe care se poate baza la alegerile prezidenţiale, pentru că umerii PD-L, pe care obişnuia să se urce ca să facă gălăgie, sînt mult prea fragili după parlamentare. Să nu credeţi cumva că domnul preşedinte nu poate pune geană pe geană, poate Geoană pe Geoană, de grija cotei unice sau a crizei economice! Staţi liniştiţi, nu vă faceţi griji din acest punct de vedere! În opinia mea, propriul aşternut prezidenţial reprezintă principalul său obiectiv. Aşa se face că, în ultimile zile, timp în care partidele negociază cu clăbuci la gură, s-a făcut mare zarvă pe tema refacerii Alianţei DA, în realitate, o altă Mărie, dar musai cu aceeaşi pălărie! S-a ajuns pînă acolo încît, pe diverse posturi de televiziune, liderii PD-L şi PNL vorbesc ca la tîrg despre un schimb între Băsescu şi Tăriceanu. Cu alte cuvinte, Tăriceanu să rămînă premier, iar PNL să-l sprijine pe Băsescu pentru un nou mandat la Cotroceni! Se vede treaba că uninominalul le-a provocat unor politicieni o puternică insolaţie! În ceea ce-l priveşte pe domnul preşedinte, înţeleg că nu se află într-o poziţie prea comodă de vreme ce este luată în calcul şi o asemenea ipoteză. Posibilul schimb Băsescu - Tăriceanu nu este susţinut cu argumente care să ne convingă că un asemenea tandem ar fi benefic pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă România. Un singur lucru este limpede, chiar dacă domnul Boc făcea ieri, după ieşirea de la convorbirile cu PSD, teoria ciolanului, pozînd în postura celui care se mulţumeşte doar cu cîteva boabe de fasole. Adică, spun eu, Băsescu, chiar dacă nu recunoaşte acest lucru, trage cu disperare pentru un nou mandat la Cotroceni, în timp ce lui Tăriceanu, după cum îl ştim, îi vine greu să se despartă de fotoliul confortabil de la Palatul Victoria. Aceasta este adevărata miză a negocierilor care se poartă pe sub masă între cele două formaţiuni politice. Pentru acest deziderat personal, Traian Băsescu este gata să accepte orice compromis politic, fiind interesat să reducă la tăcere Opoziţia, evident, în noua sa componenţă, pe care o vom afla în curînd. Cunoscute fiind datele problemelor, consider că orice alianţă pedelisto-liberală, nu neapărat sub identitatea fostei Alianţe DA, este o jignire adusă electoratului. Mă refer la cei care, în urmă cu patru ani, au votat puterea portocalie şi, la scurt timp, şi-au dat seama că au fost minţiţi. Băsescu şi Tăriceanu s-au pălmuit în văzul lumii, şi-au cărat şuturi în fund şi s-au catalogat, ca doi caraghioşi, în fel şi chip. Ca două ţaţe politice, unul de la balconul Palatului Cotroceni, celălalt de la ferestrele Victoriei, şi-au pierdut vremea cu tot felul de bileţele roz, după culoarea ciorapilor doamnei Elena Udrea, şi cu schimbul de replici tembele. Acum, ca să vezi cum este politichia, au nevoie unul de celălalt! După cum îşi freacă mîinile, e limpede că preşedintelui îi este teamă de PSD. Cînd pune ca principală condiţie reformarea acestui partid, are un singur gînd. Să scape de Ion Iliescu şi Radu Mazăre, singurii care preferă opoziţia pentru a-l da jos de la Cotroceni. Chiar dacă face pe grozavul, Băsescu ştie că se mai pregăteşte cineva să intre în joc - Sorin Oprescu. Dacă nu distrugea Alianţa DA, alta era situaţia. Aşa, iată, a ajuns la mîna lui Tăriceanu! Să nu ajungă cumva şi la mîna coaliţiei unor partide!