Băsescu menţine criza pentru că vrea Guvernul Boc 2 pînă la alegeri

A mai trecut un weekend plin de afirmaţii colorate ale preşedintelui Traian Băsescu. Odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale se înmulţesc şi apariţiile televizate sau în public ale actualului şef al statului. La sfîrşitul săptămînii, Băsescu şi-a dat cu părerea, în stilul său caracteristic, despre tot şi despre toate. Şeful statului este supărat pe candidatul majorităţii parlamentare formate după căderea Guvernului Boc 2, Klaus Iohannis, pentru că nu l-a sunat înainte să se declare premier desemnat al PSD, PNL, UDMR, PC şi minorităţilor naţionale, deşi Iohannis nu s-a declarat niciodată premier desemnat. Mai mult, nu se înţelege de cînd este Traian Băsescu atît de preocupat de… respectarea protocoalelor. În acelaşi timp, şeful statului o ţine langa, susţinînd că doreşte ca Lucian Croitoru să fie premier pînă la sfîrşitul acestei legislaturi. Ca şi cum cineva ar fi fost interesat, Băsescu a declarat că nu are încă un slogan de campanie, însă înclină să îl refolosească pe “Să trăiţi bine!”… Comentariile sînt de prisos…

Acelaşi Băsescu a explicat şi de ce doreşte un nou mandat: pentru că e nemulţumit de primul. \"Sînt nemulţumit de ce n-am reuşit să fac. Am vrut să fac mult mai multe, unele le-am reuşit, altele nu le-am reuşit, dar eu, în sufletul meu, sînt nemulţumit, cum, de altfel, sînt şi românii, cred că nu avem niciun dubiu asupra acestui lucru. Şi românii simt o frustrare, o nemulţumire. Şi eu o simt şi simt că trebuie să continui, simt că trebuie să nu spun: m-a înfrînt sistemul. Simt că am obligaţia să continui această confruntare cu un sistem care se opune proceselor de modernizare a României\", a spus el. Deci, Băsescu, înfrînt de un sistem în care a avut alături o majoritate parlamentară de 70%, vrea să facă mai multe într-un nou mandat în care 65% din Parlament este contra lui… Dacă se baza pe dizolvarea Parlamentului pe 7 decembrie, imediat după alegeri, aşa cum a afirmat vineri, Băsescu s-a răzgîndit, întrucît Constituţia nu îi permite să recurgă la un astfel de act. Sîmbătă, şeful statului a declarat că declaraţia de vineri privind posibilitatea dizolvării Parlamentului din 7 decembrie fost \"o eroare de exprimare\". Băsescu a menţionat că, după validarea preşedintelui, acesta va putea dizolva Parlamentul dacă se menţine criza politică. Deşi a recunoscut că nu are cum să dizolve Parlamentul, aseară, şeful statului a insistat pe această idee, afirmînd că, pentru a evita dizolvarea Parlamentului, va menţine Guvernul Boc 2 în funcţie pînă după alegeri (!?!). Cine şi ce să mai înţeleagă?! Cum ar încerca să evite Băsescu dizolvarea Parlamentului, dacă nu poate face oricum aşa ceva? În fapt, Traian Băsescu încearcă să îşi menţină apropiaţii la Putere. Chiar el a declarat, într-o altă intervenţie, că obiectivul său major este să-şi asigure un guvern prietenos pentru un viitor mandat. Poate, prin extensie, un obiectiv pe termen scurt al lui Băsescu este să-şi asigure un Guvern prietenos în timpul campaniei şi alegerilor prezidenţiale.