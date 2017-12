Băsescu, minciunile şi închisoarea CIA “Britelite”

Văzduhul gri-mohorât miroase a vremuri de restrişte. Ne uităm miraţi cum prietenii noştri americani vor să tranziteze România cu soldaţi şi harnaşamente de luptă, iar unii se jură că liniştea noastră va fi asigurată cu una bucată scut. Pe lângă toate astea, aflăm că Serviciile secrete din SUA au obţinut primele informaţii cruciale ce au dus, în cele din urmă, la uciderea lui Osama bin Laden de la doi suspecţi (Khalid Sheikh Mohammed şi Abu Faraj al-Libi) supuşi la tehnici dure de interogare în închisorile CIA din România şi Polonia. Subiectul închisorilor CIA este vechi şi a beneficiat de multă mitologie şi de multe dezminţiri ale autorităţilor române. Lucru firesc, ţinând cont că România are interesele ei în zona americană. Pe de altă parte, nici americanii nu pot fi opriţi să-şi dea cu părerea şi să vehiculeze informaţii. Se spune că adevărul este întotdeauna undeva la mijloc. Fostul ministru al Apărării Ioan Mircea Paşcu, în prezent vicepreşedinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, dă din nou asigurări că România nu a găzduit centre secrete de detenţie ale CIA şi că există doar “multe speculaţii”: “Eu îi cred pe cei doi preşedinţi când au negat existenţa unor asemenea centre pe teritoriul României”. În noiembrie anul trecut, Amnesty International (AI) a cerut Guvernului român să-şi ia angajamentul că va lansa o anchetă “completă, imparţială, independentă şi eficientă” în ceea ce priveşte implicarea în programele de detenţie secretă ale CIA şi să facă public raportul Comitetului pentru Tortură după vizita în România. O agenţie internaţională de ştiri (AP - n.r.) s-a alăturat seriei de acuzaţii şi, citând actuali şi foşti oficiali anonimi din SUA, a susţinut că România a găzduit o închisoare secretă cu numele de cod “Britelite”. Mai mult, se dezvăluia numele cel puţin a unuia dintre presupuşii deţinuţi, Khaled Sheikh Mohamed, care se pare că ar fi fost închis acolo. În păienjenişul pretenţios al agenţiilor de securitate, ne-am trezit înfăşuraţi într-un scut, sub “blânda” oblăduire a alertei teroriste şi sub acuzaţia de găzduire de închisori CIA. Să trăiţi bine!