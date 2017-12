Băsescu n-are succes la Sarkozy şi Berlusconi

Imaginile luate de televiziuni, după momentul fotografiei de grup cu şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre NATO, la summit-ul de la Lisabona, au surprins un schimb de cuvinte între preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy şi omologul său român, Traian Băsescu, care a fost interpretat ca o dispută. Preşedintele francez a negat, sâmbătă, la Lisabona, orice tensiune cu omologul său român, cu privire la aderarea României la spaţiul Schengen, subliniind că aceasta trebuie, asemenea Bulgariei, să-şi rezolve mai întâi problemele legate de frontiere. Întrebat de reporteri, pe marginea summit-ului NATO, despre o posibilă dispută cu preşedintele român, Sarkozy a precizat că se înţelege foarte bine cu acesta şi că nu are nicio problemă legată de el. “Nu am refuzat deloc să-i vorbesc. Cred că am vorbit de 15 ori cu preşedintele român, care este un om de mare calitate, pe care îl apreciez foarte mult”, a subliniat preşedintele francez. “Poziţia Franţei este că România şi Bulgaria sunt menite să intre în spaţiul Schengen. Dacă aceste două ţări aderă la spaţiul Schengen, ele devin paznicii graniţelor Europei, ceea ce înseamnă că problemele lor privind frontierele trebuie soluţionate înainte de aderarea lor”, a explicat şeful statului francez, referindu-se la frontiera dintre România şi R. Moldova, considerată “permeabilă”. Sarkozy a enumerat, de asemenea, drept condiţie a aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, “finalizarea procedurii de monitorizare a problemelor de corupţie cu care se confruntă cele două ţări, de către Comisia Europeană”. În afară de Franţa, Germania şi Olanda sunt de părere că România şi Bulgaria nu îndeplinesc condiţiile care asigură integritatea şi securitatea spaţiului Schengen pentru a deveni membre ale acestui spaţiu în martie 2011. Decizia definitivă privind aderarea ar trebui să fie luată în unanimitate de către statele UE, inclusiv de către cele care nu sunt membre ale convenţiei.

Gestul preşedintelui francez, Nicolas Sarkozy, de a refuza o discuţie cu omologul său român Traian Băsescu, la Lisabona, surprins de camerele de televiziune, este comentat de presa internaţională, care publică fotografii şi înregistrări video de la întâlnirea celor doi. Cotidianul francez “Le Monde” publică un material însoţit de o fotografie şi de o înregistrare video, în care vorbeşte despre un “refuz brutal al lui Nicolas Sarkozy în faţa preşedintelui român, dornic să discute cu el, cu ocazia summit-ului NATO de la Lisabona”. La rândul său, site-ul francez de informaţii Le Post relatează că ”încă de la sosirea şefilor de stat, preşedintele român a încercat să vorbească cu Nicolas Sarkozy, care, vizibil enervat, l-a abandonat”. Site-ul, care difuzează şi o înregistrare video de la această întâlnire, aminteşte că în septembrie, cei doi şefi de stat au avut deja un schimb de replici, pe tema romilor. “Traian Băsescu s-a îndreptat apoi spre Silvio Berlusconi, şeful Guvernului italian. Acesta a părut de asemenea enervat de preşedintele român şi i-a transmis acest lucru printr-un gest dintre cele mai explicite”, continuă site-ul Le Post, referindu-se la faptul că Berlusconi a făcut, în câteva rânduri, semne cu degetul la cap. Potrivit Agenţiei France Presse, “imaginile filmate vineri de televiziuni arată un schimb de replici între preşedinţii român şi francez, care a fost interpretat ca o altercaţie”.

Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, a afirmat, sâmbătă, că ţara sa doreşte să sprijine România, în cadrul UE şi a precizat că are o relaţie bună cu şeful statului român, Traian Băsescu.