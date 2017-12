Băsescu ne lasă în grija Domnului

Preşedintele Traian Băsescu şi-a “zgâriat” urechea prezidenţială cu un beţişor, după care a apărut la televiziunea naţională. Miercuri seară, muntele de gândire eternă a şefului statului s-a scremut pentru a ne învăţa, cu mult cinism, cum să aşteptăm 30 de ani pentru a avea un salariu decent, cum ar trebui să ne bucurăm şi nu să facem o dramă din faptul că pleacă medicii din ţară, că suntem o ţară de mâna a doua, am aflat cum se roagă la divinitate pentru că nu este sigur că Boc va lua măsurile potrivite pentru punerea pe picioare a ţării. Dacă este normal ca un debutant să fie plătit mai puţin decât femeia de serviciu, atunci parlamentarii debutanţi cu cât sunt plătiţi oare? Băsescu ne-a vorbit şi de economie, descriind totul în culori terne. Aşa am aflat că Executivul este restant şi a cerut o nouă amânare pentru plata arieratelor. Asta înseamnă că firmele nu îşi vor primi în continuare banii datoraţi de stat în vreme ce statul încasează de la ele penalităţi pentru orice întârziere. Multe firme sunt blocate din cauza acestor arierate, iar blocajul le-ar putea împinge în faliment. Dacă mediul de afaceri are parte de un asemenea tratament, pe ce să se bazeze creşterea economică atunci? Deputatul PSD Georgian Pop a tras o concluzie logică: “Dacă economia României nu va creşte, nu vom putea returna împrumuturile de la FMI decât înfometând populaţia, la fel cum a făcut Ceauşescu”. În acest moment, el nu vede nici o diferenţă între dictatorul Ceauşescu şi Băsescu: “Se spune că societăţile au conducătorii pe care îi merită. De data asta, în România anului 2010, zicala asta e contrazisă. Avem nişte conducători mult mai slabi decât am merita”. Liderul PSD Victor Ponta este de părere că declaraţiile şefului statului arată că nici el şi nici Guvernul Boc nu au o strategie de scoaterea ţării din criză: “Băsescu şi-a arătat acum adevărata faţă, după ce a fost reales, nu-l interesează de români”. Punctul pe “i” a fost pus de senatorul liberal Puiu Hasotti care s-a declarat de acord cu afirmaţiile lui Băsescu potrivit cărora România este o ţară de mâna a doua: “Însă, nu putem face nimic pentru că avem un preşedinte de mâna a treia”. În ceea ce priveşte acuzaţiile şefului statului potrivit cărora Guvernul Tăriceanu a distrus echilibrele economice în 2008, Haşotti îi transmite lui Băsescu că a făcut o psihoză din această temă. Referitor la afirmaţia şefului statului potrivit căreia Boc a fost minţit, liberalul a declarat că “dacă un prim ministru este minţit, are de ales între a-şi da el demisia sau să îi demită pe cei care l-au minţit”. Preşedintele de onoare al PC, Dan Voiculescu, scrie indignat, pe blogul său, că “preşedintele-Pinocchio e un domn rudimentar, agresiv, cu apă în urechi, care ne scufundă”. În cei şase ani de mandat, Traian Băsescu şi-a manifestat agresivitatea faţă de democraţie, nu a ezitat să pocnească peste bot presa şi instituţiile statului, nu a evitat să se ia de mogulii care au îndrăznit să-i critice greşelile, să dea brânci regulilor democratice, să dea pumni sau palme în gura celor ce au îndrăznit să-l conteste sau să-i strige în faţă că preferă un alt preşedinte. Acum aflăm că nu se mai bizuie decât pe divinitate pentru a scoate ţara din impas pentru că Guvernul nu se ştie dacă poate: “Mă rog la Dumnezeu ca PDL să implementeze strategia de austeritate că altfel România va continua să cerşească pentru a plăti salarii şi pensii“.