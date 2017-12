Băsescu ne vinde povești cu Elene Cosânzene și balauri corupţi

JUSTIȚIE NU MAI E... CUM ERA Plin de clișee, aburitor și fără capacitatea de a sesiza și trata esențialul. Cam așa s-ar traduce interviul acordat televiziunii naționale de fostul președinte Traian Băsescu. S-a simțit ca atunci când era mai mare peste toți: a dictat tonul discuțiilor. El a încercat să ne învețe cum e cu Ucraina, ce să facem cu Moldova și câte în lună și în stele. Bineînțeles, a vorbit și de explozia de dosare ale DNA din ultima perioadă. Dar esențialul era că ceea ce descoperă acum procurorii anticorupție sunt fapte ce s-au întâmplat în mandatele lui. Tot acest sistem, considerat mafiot, este legat de piciorul lui, ca o ghiulea. În mod cinic, a dat cu Monica Iacob-Ridzi de pământ, deși femeia și-a riscat pielea și a intrat pentru cinci ani la pușcărie pentru o faptă legată de campania electorală a Elenei Băsescu, după cum au arătat presa și unul dintre avocați. În plus, din relatările avocatului lui Ridzi, dar și ale fostului ministru Gabriel Sandu, miniștrii pedeliști făceau inginerii financiare pentru a-și plăti funcțiile pe care le ocupau. Dar Ridzi nu mai contează acum, pentru că PDL nu mai există. A fost rupt de protejata lui în două și pentru asta i s-a pus la picioare un alt partid, drept cadou pentru că era ”sursă alternativă de informații”. Contează însă că banii din șpăgile de care vorbesc procurorii anticorupție ajungeau la Băsescu via pedeliști. Interesant este faptul că Justiția nu mai este independentă, cum spunea Băsescu pe când era la Cotroceni, ci doar ”funcțională și imperfectă”.

EU SUNT MIC, NU ȘTIU... NIMIC Mergând pe principiul ”N-am lovit copilul!”, Băsescu susține acum că nu știa chiar tot când era președinte. Este foarte greu de explicat cum de știa totul despre ceilalți, dar despre anumite persoane nu. Cine poate crede așa ceva în condițiile în care el folosea informația ca principală armă în timpul mandatelor sale? Asemenea gogorițe sunt greu de înghițit. El a fost întrebat de moderatorul emisiunii dacă este adevărat denunțul lui Gabriel Sandu, care spunea că a dat bani PDL pentru campania prezidențială, însă a negat categoric. ”Nu am cunoştinţă pentru că nu mi-am gestionat niciodată campaniile”, a punctat Băsescu. Este imposibil de crezut că el nu știa dacă au fost sau nu probleme cu finanțarea propriei campanii, deși controla absolut totul. Acum însă, Băsescu spune că s-a hotărât să vorbească, pentru că vrea să revină în viața politică și să investească în pemepistul Eugen Tomac pentru că îi este fidel. Băsescu spune că are un regret: că nu a avut tot timpul o majoritate care să accelereze reformarea României. Aici avem o nedumerire: nu se lăuda permanent Băsescu că a reformat statul în mandatele sale? Culmea cinismului este că Băsescu spune că nu vom termina cu corupția până când finanțarea partidelor nu devine transparentă. Serios? Cine v-a ținut, domnule ”fost”, să nu o faceți? După acest interviu, fostul consilier prezidențial și purtător de cuvânt Adriana Săftoiu a spus doar atât: „E pur şi simplu nesimțit. Putea să dea nenumărate exemple despre tineri ratați în politică, dar în cazul Ridzi putea să tacă! Asta e limita acestui ins!”. Premierul Victor Ponta crede că locul meritat pentru Băsescu ar fi ”lângă Udrea”, deoarece nu are nicio remuşcare după 10 ani de ”regim mafiot”.

Dezvăluiri gen Udrea

La fel ca protejata lui - Elena Udrea, Traian Băsescu ne anunță noi dezvăluiri. El susține că în dosarul penal în care este implicat fratele său, Mircea Băsescu, are toate elementele să creadă că a fost o înscenare. De aceea, acum, când nu mai e preşedinte, are un grad mai mare de libertate şi va încerca să explice, dar așteaptă să aibă acordul fratelui său. Băsescu s-a arătat deranjat și de dezvăluirile presei legate de familia sa, dar... nu le discută acum. Îi propunem să facă un denunț, că tot se poartă.