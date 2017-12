“Băsescu nu înţelege nimic din esenţa crizei şi a băgat lumea în sperieţi”

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat, ieri, în cadrul ultimei conferinţe de presă organizată în calitate de senator şi de lider al grupului parlamentar PSD, că prin afirmaţiile pe care şeful statului le-a făcut în urmă cu o zi, acesta “nu înţelege mare lucru” din esenţa şi cauzele crizei economice şi “a băgat lumea în sperieţi” în momentul cînd a spus că “Fondul de pensii este prăbuşit”. Iliescu a arătat că încasările la fondul de pensii merg normal, el precizînd că transferurile de la bugetul de stat nu reprezintă o noutate, şi alte state procedînd la fel. El l-a acuzat pe Traian Băsescu de faptul că “nu înţelege mare lucru din esenţa, cauzele şi consecinţele crizei traversate de România”. În opinia lui, ieşirile de luni ale şefului statului, în presă, au fost marcate de “improvizaţie şi diletantism”. Iliescu a apreciat că Băsescu a fost “ambiguu” şi a făcut confuzii în ceea ce priveşte termenul de “recesiune economică”: “Una este scăderea reducerea ritmului de creştere şi cu totul altceva recesiune. Recesiunea este atunci cînd creşterea devine negativă şi are loc consecutiv timp de două trimestre”. El a atras atenţia că “alimentarea acestor confuzii nu ajută nimănui”. Iliescu a arătat că, din punct de vedere politic, este inacceptabilă poziţia de pe care Băsescu a abordat discuţia în ieşirile sale din presă, el făcînd referire la “încercarea şefului statului de a demoniza stînga”, adăugînd că, prin astfel de poziţii exprimate public, şeful statului taie punţile de dialog. Fostul şef de stat i-a transmis lui Băsescu că doar în aritmetică “unu plus unu fac doi”, el precizînd că “unu plus unu poate să facă şi zero”, dar “şi minus doi”. Iliescu a mai spus că, prin acest comportament, Băsescu anunţă o “atitudine monopolistă” în adoptarea unei decizii în legătură cu ceea ce urmează după alegerile din 30 noiembrie: “Vrea să controleze şi programul de guvernare, echipa guvernamentală. Nu-i oferă Constituţia acest atribut. Sînt lucruri care depăşesc atribuţiile şi posibilităţile pe care le are şeful statului”. Iliescu a mai spus că Băsescu va comite o eroare dacă nu va respecta viitoarea majoritate parlamentară şi nu va numi un premier susţinut de aceasta, exprimîndu-şi speranţa ca şeful statului să dea dovadă de “luciditate”. El a arătat că, în cazul în care şeful statului nu va ţine cont de viitoarea majoritate parlamentară, va da naştere unor formule care se vor dovedi “improvizaţii”, aşa cum a fost în 2004. El a arătat că, în acest moment, sînt premature orice fel de speculaţii privind viitorul guvern sau premier, întrucît nimeni nu-şi permite să iniţieze negocieri pe această temă, fiecare căutînd să cîştige cît mai multe voturi. Iliescu a mai arătat că PD-L, întrucît depinde de personalitatea lui Băsescu, nu reprezintă o formulă “fezabilă” în ceea ce priveşte viitoarele negocieri. Pe de altă parte, Iliescu a declarat că politicienii trebuie să aibă, în acest moment, prioritatea absolută de a adopta o strategie naţională unitară, care să stea la baza protejării populaţiei şi a economiei de efectele negative ale crizei. Fostul şef de stat a arătat că actuala criză economică traversată de România poate fi combătută dacă, după alegerile din 30 noiembrie, nu vor mai exista lupte politice permanente. Potrivit lui Iliescu, România este absentă din procesul decizional la nivel regional, european şi global, iar “aşa-zisa axă Washington-Londra-Bucureşti” s-a dovedit o “frază goală, o formă lipsită de orice fel de conţinut”. Liderul social-democrat a precizat că rămîne membru PSD, avînd un anumit statut în partid, precum şi o anumită autoritate pe care o va folosi în folosul formaţiunii.