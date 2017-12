Băsescu nu se dă dus din Vila Lac 3

Traian Băsescu a semnat contractul cu Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) pentru preluarea vilei în care a locuit Mioara Roman. Fostul preşedinte va locui în Vila Lac 3, reședința lui din ultimii zece ani, până când lucrările de reparaţie şi renovare a casei care i-a fost atribuită de Guvern ca reşedinţă vor fi finalizate. Conform legii, fostul șef de stat trebuia să părăsească Vila Lac 3 până sâmbătă, 21 februarie, când s-au împlinit 60 de zile de la expirarea mandatului prezidențial. El a obținut acordul Regiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) de a rămâne în Vila Lac 3 până când imobilul care i-a fost atribuit prin Hotărâre de Guvern va fi renovat complet. Casa în care se va muta Băsescu, aflată sub administrarea RA-APPS, are şapte camere de locuit şi alte două de serviciu. Suprafaţa utilă a vilei este de 366 metri pătraţi, iar grădina din curtea imobilului are 1.334 metri pătraţi. Aria vilei din Primăverii, în care se va muta Băsescu, e de trei ori mai mică decât cea a Vilei Lac 3, care avea suprafața utilă de 1.000 de metri pătrați. De menționat este că Băsescu a ezitat să părăsească luxul Vilei Lac 3. Cu toate că Guvernul şi RA-APPS i-au înaintat din timp lista cu locuinţele special destinate spre a fi reşedinţe pentru un fost şef de stat, Băsescu nu s-a grăbit să-şi aleagă o casă. Asta în condițiile în care el deţine locuinţa din Mihăileanu, pe care şi-a acordat-o pe timpul mandatului de primar al Capitalei.