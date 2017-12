BĂSESCU PIERDE ALEGERILE!

O să rîdeţi de mine cînd veţi afla ce argument în plus a apărut în favoarea acestui pronostic, însă eu voi încerca să mă explic. Ratarea calificării echipei naţionale de fotbal la campionatul mondial de anul viitor va fi încă o tinichea agăţată de coada electorală a candidatului Băsescu, oricît ar părea de caraghios un asemenea argument!

Uitaţi-vă în ochii mei, pentru că tot aveţi la dispoziţie fotografia subsemnatului în ediţia on-line a Telegrafului, şi ţineţi minte ce scriu acum, ca să-mi puteţi da peste nas la toamnă, în cazul în care se va dovedi că n-am avut dreptate. Anul trecut, cam tot pe vremea asta, cu aproximaţie, am spus în această rubrică, încercînd să-mi argumentez afirmaţiile, că doctorul Sorin Oprescu va cîştiga alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, deşi eu îl consideram pe Vasile Blaga un primar mai bun pentru Bucureşti, ceea ce continui să cred şi astăzi, cînd doctorul Oprescu se apropie de sfîrşitul primului an de mandat. La vremea respectivă, cîţiva cititori mi-au răspuns pe forumul Telegrafului, făcînd mişto de mine şi anunţîndu-mă că profeţia pe care o susţin este eronată. Îmi pare rău că nu mi-am notat respectivele pseudonime, ca să le dau cu tifla după alegerile locale din vara trecută. Vom vedea la toamnă dacă şi de data asta am avut dreptate sau nu, în ceea ce îl priveşte pe actualul preşedinte şi viitor candidat prezidenţial „recidivist”…

După toate argumentele pe care vi le-am înşiruit în editorialul de ieri, despre prăbuşirea popularităţii lui Băsescu şi erodarea imaginii sale publice, acum a mai apărut şi acest nou motiv legat de eşecul naţionalei de fotbal, care a avut loc la Constanţa, sîmbăta trecută. Proverbul care spune că „fiecare pasăre pe limba ei piere” îi va fi fatal lui Traian Băsescu în acest caz, pe care l-aş putea numi „fotbalistico-politic”. În goana sa după procente electorale, preşedintele şi-a „lipit” imaginea personală de cea a echipei naţionale, fiind conştient ce uriaş bazin de votanţi reprezintă microbiştii români. Eşecul naţionalei va produce un transfer emoţional negativ, în sens invers, dinspre echipă, către şeful Statului. Chiar dacă pare absurd, deşi psihologia colectivă nu ţine seama de regulile logicii elementare, sentimentul de frustrare al milioanelor de microbişti se va abate, în mod inconştient, asupra preşedintelui, ca principal suporter, iar efectele electorale subconştiente vor fi devastatoare pentru candidatul Traian Băsescu… Puteţi să mă consideraţi nebun acum, însă vom vedea cine rîde la urmă!

Este drept că România mai are cîteva şanse matematice de calificare, începînd chiar de la partida cu Austria, de mîine, dar ele sînt la fel de iluzorii, ca şi speranţele actualului preşedinte de a mai rămîne încă cinci ani în această funcţie. În vara lui 2010, aşa cum ne vom uita noi la televizor, urmărind meciurile campionatului mondial din Africa de Sud, cu regretul absenţei României, tot aşa va privi şi Traian Băsescu jurnalele de ştiri ale televiziunilor, ca să afle, stînd acasă şi muşcîndu-şi unghiile, ce se mai întîmplă la Cotroceni…

Ca şi naţionala de fotbal a ţării noastre, Băsescu a ratat „calificarea” încă de pe acum, chiar dacă mai păstrează cîteva şanse matematice!