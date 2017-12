“Băsescu pregăteşte României un genocid social”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, le-a spus, ieri, reprezentanţilor FMI, că preşedintele Traian Băsescu îi pregăteşte României un \"genocid social\". \"Nu o să mă feresc să folosesc, am folosit şi la întâlnire termenul de genocid social pe care preşedintele Traian Băsescu îl pregăteşte României. În întâlnirea cu delegaţia FMI am spus că Guvernul PSD 2000-2004 a fost singurul guvern de după \'89 care a dus la bun sfârşit un acord cu FMI, fără a duce România în colaps social şi că măsurile propuse de preşedintele Traian Băsescu sunt categoric greşite\", a declarat liderul social-democraţilor, la finalul întâlnirii pe care a avut-o, la sediul PSD, cu reprezentanţii FMI. Ponta a precizat că a aflat, pentru prima dată, în mod oficial, care e situaţia reală a bugetului Guvernului actual. El a mai susţinut că apreciază solicitarea reprezentanţilor FMI de a se întâlni cu liderii PSD, cu atât mai mult cu cât, spune Ponta, nici Guvernul, nici Coaliţia, şi nici preşedintele ţării nu au vrut să discute niciodată cu opoziţia pentru a găsi soluţii comune. Preşedintele social-democrat a mai spus că solicitarea FMI de a avea un dialog cu PSD reprezintă un prim semn de lipsă de seriozitate şi de responsabilitate din partea lui Traian Băsescu şi a coaliţiei de guvernare, care încearcă să promoveze măsuri \"extrem de dureroase pentru populaţia României”. În privinţa soluţiilor PSD, Ponta a subliniat că va susţine impozitarea diferenţiată. \"Suntem de acord să crească taxa de 16% pentru cei cu venituri şi pensii mari şi să scadă sub 16% impozitarea celor cu venituri mici\", a arătat el. De asemenea, PSD optează pentru creşterea TVA la anumite produse şi scăderea TVA pentru produsele de bază.