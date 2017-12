Băsescu promite că se retrage din politică dacă pierde referendumul

“Preşedintele Traian Băsescu, suspendat la jumătatea lunii aprilie de către Parlament, s-a declarat sigur, ieri, că va cîştiga referendumul privind destituirea sa din funcţie, prevăzut pentru 19 mai, dînd asigurări că va părăsi viaţa politică în cazul unui eşec”, relatează AFP. Băsescu a avut o întîlnire cu jurnalişti străini, în cadrul căreia a apreciat că “referendumul va reprezenta un moment-cheie, care va permite electoratului să aleagă România în care vrea să trăiască". În cazul în care va fi votată destituirea sa din funcţie, preşedintele suspendat a opinat că acest lucru "înseamnă că românii vor să lase lucrurile aşa cum sînt". "Dacă voi pierde, mă voi întoarce acasă", a adăugat el. Băsescu a susţinut că nu va mai candida, în cazul în care vor fi convocate alegeri prezidenţiale. "De ce să mă prezint?", s-a întrebat el. Băsescu a susţinut în faţa jurnaliştilor străini că suspendarea sa are o explicaţie simplă: "Nu făceam parte dintr-un sistem înfiinţat în timpul tranziţiei către o economie de piaţă”. Acuzat că se află la originea crizei politice care afectează România de mai multe luni, Băsescu a dat asigurări că nu va schimba această situaţie, în cazul în care va reveni la Preşedinţie: "Voi continua să susţin reînnoirea clasei politice". Recunoscînd că eventuala sa revenire la putere nu va rezolva problemele politice ale ţării, mai ales diferendul cu Guvernul liberal minoritar, Băsescu a subliniat că viitoarele alegeri vor permite românilor să schimbe această situaţie: "În toamnă vor fi alegeri europene, în primăvară, alegeri municipale, iar în toamna lui 2008, legislative". Băsescu a declarat şi în urmă cu două săptămîni că îşi va da demisia în cinci minute, în cazul în care Parlamentul îl va suspenda din funcţie, însă s-a răzgîndit. El a încercat să se justifice în faţa jurnaliştilor străini: "Am renunţat la demisie, deoarece am primit informaţii potrivit cărora urma să fie modificată legea, pentru a mi se interzice să mă prezint la alegerile prezidenţiale anticipate”.