Băsescu, pus la zid de magistraţi

Conflictul care a mocnit în ultimii cinci ani între şeful statului şi magistraţi a ieşit violent din matcă. Prezent la Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), la şedinţa în care se dezbătea situaţia actuală din Justiţie, preşedintele Traian Băsescu şi-a pus magistraţii în cap după ce le-a comunicat că protestele organizate în justiţie sînt ilegale şi le-a cerut să înceteze cu vaietele şi să se întoarcă la muncă. Acest lucru s-a întîmplat după ce, în urmă cu cîteva zile, Băsescu a ţintit şi către procurorul general al României, Codruţa Kovesi, pe care a apostrofat-o pentru închiderea unor dosare privind Revoluţia. \"Vreau să comunicaţi nu numai mie, dar şi opiniei publice, ce se întîmplă cu aceste dosare. Daţi o speranţă că se va continua ancheta şi se va ajunge la sfîrşit\", i-a cerut şeful statului Codruţei Kovesi. În apărarea sa, procurorul general a afirmat că depinde de ceea ce înţelege Traian Băsescu prin speranţă. \"Am spus că vom soluţiona cu celeritate, pentru că 18 ani nu am avut soluţii. Eu nu pot să vă promit o soluţie şi nici nu pot să îndrept ceea ce 18 ani nu s-a făcut. O să dăm o soluţie...\", a spus Kovesi. Ea a fost întreruptă de preşedintele Băsescu: \"Cred că aţi înţeles foarte bine ceea ce v-am spus. Am o rugăminte: nu mă confundaţi cu un ziarist căruia îi faceţi o declaraţie. Vorbiţi cu şeful statului, care vă spune aşa: au murit 1600 de oameni la Revoluţie, iar voi închideţi dosarul. Aveţi soluţie sau nu?! Au murit oameni la mineriada din 13-15 iunie. Ce vreţi să spuneţi, că vă impun o soluţie?! Vă impune realitatea să spuneţi dacă s-au împuşcat singuri oamenii sau au fost împuşcaţi de cineva. Nu mă confundaţi cu ziarişti cărora le faceţi declaraţii să fiţi prinsă pe telex\". Intervenţia preşedintelui României i-a iritat pe magistraţi. Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România, Mona Pivniceru, a declarat ieri că preşedintele Traian Băsescu a intervenit în actul de justiţie atunci cînd l-a \"smotocit\" pe procurorul general al României cu privire la dosarele revoluţiei şi mineriadelor. Ea a mai arătat că acesta este unul dintre motivele pentru care protestele din justiţie vor continua, fiind una dintre situaţiile în care politicul se imixtionează în justiţie. De altfel, Mona Pivniceru a avut un lung schimb de replici cu şeful statului, pe care l-a acuzat că dă semnale care pot fi catalogate drept interferenţe în justiţie. Preşedintele AMR a mai spus că ieşirile preşedintelui şi ale altor oameni politici nu pot fi caracterizate prin respect faţă de situaţia magistraţilor, afirmînd că tocmai şeful statului este cel care discreditează. Pivniceru a arătat că statul nu îşi execută obligaţiile faţă de magistraţi, \"preşedintele îi face corupţi, alţii, idioţi\", şi că astfel nu poate exista normalitate în sistem.

Şeful statului, în loc să ajute justiţia, o înfundă şi mai adînc

Disputele s-au aprins după ce Băsescu a încercat, în stilul caracteristic, să le explice procurorilor şi judecătorilor cum trebuie respectată Legea. Şeful statului a spus că faptul că în instanţe nu există activitate înseamnă, de fapt, grevă. În opinia şefului statului, faptul că în instanţe nu are loc procesul de judecare este împotriva legii. Băsescu a precizat că este foarte important ca, în urma şedinţei de joi a CSM, să se dea un semnal clar pentru reluarea imediată a activităţilor curente în instanţe, astfel încît procesele să nu mai fie amînate. Preşedintele a mai spus că este incorect ca la expirarea unor mandate din Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să nu se propună alte persoane, apreciind că interimatul la ICCJ pe care CSM vroia ieri să-l stabilească este la limita legii, iar \"CSM nu poate intra în acest joc de aplicare a legii la limită\". Cineva din sală a replicat că magistraţii sînt independenţi, iar Băsescu a răspuns: \"Independenţi, dar în afara legii\". Judecătorul Dan Lupaşcu, membru CSM, i-a reproşat preşedintelui Băsescu că nu a căpătat îndemînarea de a conduce şedinţele CSM, spunîndu-i că, în loc să ajute justiţia, \"care merge din ce în ce mai prost\", acesta o înfundă şi mai adînc. Lupaşcu a mai spus că preşedintele Traian Băsescu nu ştie să prezideze şedinţa de plen a CSM, ceea ce a stîrnit aplauze în rîndul magistraţilor care au urmărit şedinţa Consiliului pe un ecran. După intervenţiile acide ale şefului statului, preşedintele comisiei juridice din Senat, Toni Greblă, a declarat că preşedintele Traian Băsescu ar trebui să-şi exercite calitatea constituţională de mediator şi nu să pună gaz pe foc prin atitudinea şi expresiile de la şedinţa CSM. Greblă a precizat că rolul şefului statului ar trebui să fie acela de mediator, dar, prin păcate, Traian Băsescu \"agită spiritele\" în societatea românească şi creează \"inutile stări de conflict\", în loc să medieze. \"Acest incident de la CSM este numai ultimul din şirul de inabilităţi de care a dat dovadă Traian Băsescu\", a apreciat Toni Greblă, adăugînd că magistraţii nu au fost în grevă, ci \"într-o anumită formă de protest din cauza lipsei dialogului instituţional\".