Băsescu recunoaşte că nu are încredere în medicii români

Preşedintele Traian Băsescu a părăsit spitalul din Viena şi s-a întors în ţară, la Spitalul Elias, pentru recuperare. El a susţinut o scurtă conferinţă de presă în care a explicat cum se simte, precum şi faptul că una dintre fiicele sale a plătit costurile spitalizării în străinătate. Deşi ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a recunoscut că l-a sfătuit pe şeful statului să efectueze operaţia în străinătate, ieri, Băsescu a susţinut că, de fapt, decizia îi aparţine. Starea unităţii spitaliceşti înainte de operaţia lui Băsescu a iscat un adevărat război al declaraţiilor între ministrul Nicolăescu şi directorul Spitalului Elias, dr. Sorin Oprescu. Şi cum corb la corb nu-şi scoate ochii, şeful statului i-a luat apărarea ministrului, dînd de înţeles că dacă s-ar fi operat la Spitalul Elias nu ar fi fost în siguranţă: "Am făcut operaţia la Viena. Operaţia a reuşit. În raport cu evoluţiile din Spitalul Elias, am convingerea că am luat o decizie bună. Am obligaţia să fiu un preşedinte sănătos pentru România. Aici a fost riscul cel mai mic şi am făcut-o. Urmează o perioada de circa şase luni de recuperare".