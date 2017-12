Băsescu s-a externat şi se va întoarce la Cotroceni cînd vrea el

\"Nu a avut nicio complicaţie operatorie sau anestezică, prin urmare s-a decis externarea\". Declaraţia a fost făcută ieri de doctorul Mircea Ghemigian, medic primar la Secţia de chirurgie endocrinologică a Institutului de Endocrinologie C.I. Parhon, cel care, sîmbătă dimineaţă, i-a extirpat preşedintelui Traian Băsescu lobul drept tiroidian, sub anestezie generală. Medicul Ghemigian, şeful echipei de chirurgi, a precizat că Băsescu a fost diagnosticat în urmă cu cîteva luni cu un nodul tiroidian de lob drept, hiperfuncţional, pentru care a primit un tratament preoperator de echilibrare, obligatoriu în cazurile de hiperfuncţie tiroidiană. Potrivit lui Ghemigian, a fost nevoie de operaţie pentru a nu apărea riscul unei recidive funcţionale a respectivului “nodul măricel, cu structură preponderent solidă”. Medicul a mai precizat că preşedintele a beneficiat de o tehnologie de ligaturare a vaselor, pentru că nu s-au folosit fire chirurgicale, ci pense care produc coagularea vaselor de sînge. Ghemigian a arătat că Băsescu a adormit şi s-a trezit la fel de repede din anestezie: “Starea generală a preşedintelui este excelentă. Dînsul este în postoperator, este binedispus, are chef de vorbă, după cum bine îl ştiţi, şi-a revenit perfect şi abia aşteaptă să îşi reia activitatea, probabil în următoarele 48, 72 de ore”. Întrebaţi dacă pot exista efecte asupra comportamentului, determinate de nodulul tiroidian, medicii au dat asigurări că nu există niciun astfel de efect şi că “în niciun caz” nu se poate pune problema unor tulburări de comportament. Ei au mai arătat că Băsescu va urma un tratament substitutiv discontinuu, în cantităţi mici, concretizat prin administrarea unor hormoni tiroidieni. Medicul Ioan Sîrbu, comandantul Spitalului Clinic de Urgenţă Militar Central, unde a fost operat preşedintele, a precizat, la rîndul său, că intervenţia chirurgicală a constat în extirparea lobului drept tiroidian şi că “intraoperator şi imediat postoperator nu au existat incidente anestezico-chirurgicale”. El a mai spus că, intraoperator, a fost efectuat un examen histo-patologic şi că, aşa cum s-a comunicat Administraţiei Prezidenţiale, a fost vorba despre o tumoră benignă, necanceroasă. Traian Băsescu a declarat ieri, la ieşirea din Spitalul Militar Central, că putea să se externeze încă de sîmbătă seara, dar nu l-au lăsat medicii. \"Nu mi-a fost teamă. Eu ştiu ce simte un medic care trebuie să opereze lîngă coardele vocale ale unui preşedinte. Am avut încredere de la început, iar profesionalismul s-a văzut prin decenţă. Echipa se ştie din iunie şi nu a vorbit nimeni\", a spus Băsescu. Întrebat de jurnalişti cînd se va întoarce la Cotroceni, şeful statului a răspuns rîzînd: \"Cînd vreau eu!\". El a adăugat: \"Pot să mă duc direct la Cotroceni, dar este totuşi o tăietură şi plaga e încă neprinsă, aşa că respect indicaţiile medicilor de a sta două-trei zile pe lîngă casă\". Preşedintele a mulţumit echipei de medici şi, în timp ce-i strîngea mîna doctorului Ghemigian, i-a spus: \"În sfîrşit, văd şi eu un armean bun\", după care s-a corectat: \"un armean competent\".