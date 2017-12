Băsescu se leapădă de Boc pentru cumătrul lui Udrea

00:17:14 / 27 Aprilie 2016

Adevaratii infractori

Sa nu va mire ca sunt unii pe aici care ii apara pe infractori. Asta se intampla si in Senatul Romaniei. Acolo sunt adevaratii infractori care de 25 de au folosit puterea in scop personal si de grup. Asa cum ati vazut acestia nu se dau in laturi de la nimic. Au facut suspendari cand nu era cazul au abuzat constitutia si au incalcat sau modificat legi, iar acolo unde nu au avut alta varianta au dat lovituri de stat. Acestia sunt adevaratii infractori si este lesne de vazut cum incearca sa murdareasca totul si sa prosteasca o tara intreaga. Erau in stare sa: - faca un recensamant masluit pentru a modifica numarul persoanelor cu drept de vot - sa ia dreptul la vot al romanilor din diaspora sau sa ii impiedice sa voteze, - sa le fure voturile sau chiar sa voteze multiplu. Aceia sunt adevaratii infractori nu cei prigoniti cu toate institutile statului si umiliti in spectacole mediatice de toata jena in timp ce altora li se spala pacatele prin denunturi si declaratii mincinoase sau mici trucuri gen: - va rugam sa va sinucideti ca sa va internam. - va deranjam putin cu o arestare pana se satura lumea de circ Sunt semne ca pana la urma tot circul asta se va termina.