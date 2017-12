Băsescu se leapădă de PDL?

Preşedintele Traian Băsescu a început seria de atacuri asupra partidului care l-a propulsat pentru cel de-al doilea mandat la Cotroceni, deranjat probabil de mişcările subterane din PDL, care pregătesc aducerea unei noi conduceri care să scape de lesa prezidenţială. Primele atacuri cotroceniste la adresa PDL s-au făcut prin portavocea europarlamentară Cristian Preda. Primul atac direct al lui Traian Băsescu asupra artizanilor revoluţiei din PDL a avut loc la Snagov, unde Blaga, Videanu şi Berceanu au fost luaţi pe rând în vizorul preşedintelui. Conştient de căderea liberă în care se află PDL după măsurile de austeritate, pe care tot el le-a anunţat, Băsescu începe să folosească acum oamenii de lângă el pentru a lovi în PDL. Consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu a declarat, zilele trecute, că ultimele două luni au reprezentat un bun test “să vezi cum reacţionează un partid într-o situaţie neobişnuită, în care n-a mai fost pus niciun partid aflat la guvernare, să taie pensii şi salarii”. “Am observat starea asta de panică. Într-un anume moment, s-a văzut că nu există niciun liant în partid, decât dorinţa de a rămâne la putere. Nu am văzut valori, nu am văzut doctrină”, a declarat Lăzăroiu. Atacurile consilierului prezidenţial la adresa PDL au continuat, confirmând din ce în ce mai mult detaşarea preşedintelui de propria creaţie. Lăzăroiu a apreciat că, din punctul de vedere al PDL, “suntem în era post-Băsescu”. “Aici s-a întârziat foarte mult. Nici nu trebuia să se ajungă în anul de graţie 2010, când preşedintele câştigă un al doilea mandat şi nu mai are miză electorală, partidul să-şi pună întrebarea: noi ce facem în 2014?”, a spus Lăzăroiu. Afirmaţiile consilierului prezidenţial nu fac decât să amplifice mirosul putrefacţiei portocalii aflate la guvernare. Mult mai intersant este faptul că Băsescu a fost cel care a scos PDL-ul din oală, pe care l-a lăsat apoi să se împută, împingându-l spre dezintegrare prin comandarea măsurilor de austeritate. Nu mică ne-ar fi mirarea ca, în scurt timp, de fapt după cele 60 de zile de graţie acordate Guvernului, Băsescu, iritat de propria progenitură, o va renega şi va propune o nouă soluţie (la care cu siguranţă lucrează), erijându-se în salvator al României. Atunci, probabil că “postulatele” lui Lăzăroiu vor înfiera realitatea că Băsescu nu a avut nici valoare, nici doctrină, ci doar dorinţa de putere, iar PDL nu a fost decât un liant pentru atingerea scopului.