Băsescu se pregăteşte să devină premier?

Premierul Victor Ponta a glumit pe seama constatării unui jurnalist care arăta că, în timp ce şeful Guvernului efectuează un turneu asiatic în care caută investitori, preşedintele Traian Băsescu „s-a apucat să facă strategii agricole“. Zâmbind, Ponta le-a spus jurnaliştilor că, dacă şeful statului s-a apucat de astfel de strategii, înseamnă că se pregăteşte pentru funcţia de prim-ministru, deoarece „Preşedinţia nu are nicio legătură cu agricultura”. La insistenţa unui jurnalist pe acest subiect, Victor Ponta a arătat că nu vede posibilă o astfel de „rocadă“, în care Băsescu să fie prim-ministru, iar el să devină preşedinte. În plus, el le-a spus din nou jurnaliştilor că îl susţine pe preşedintele PNL, Crin Antonescu, pentru funcţia prezidenţială. Cu decoraţiile pe care le împarte ostentativ în mîna stângă, dar cu stiletul dispreţului faţă de USL ascuns în cealaltă, ar fi culmea-culmilor ca Băsescu să devină premier sub preşedinţia lui Antonescu.

PREŞEDINŢIA ŞI AGRICULTURA Amintim că preşedintele Băsescu a propus partidelor semnarea în septembrie, împreună cu organizaţiile din domeniul agro-alimentar, a unui pact pentru dezvoltarea agriculturii în perioada 2014-2030, care să preia obiectivele raportului comisiei prezidenţiale de specialitate. Şeful statului a mai spus că „o ţară cu un asemenea potenţial agricol care nu îşi hrăneşte propria populaţie trebuie să îşi pună întrebări“, iar responsabilitatea de a corecta politicile agricole este în primul rând a oamenilor politici. Mai mult, primul marinar al ţării, transformat peste noapte în „marele agricultor”, a arătat că trebuie „grijă“ pentru ca acest document să nu rămână „îmbrăcat frumos în piele în biblioteca Preşedinţiei“ şi să devină realitate. În aprilie 2013, Traian Băsescu a reactivat Comisia prezidenţială pentru politici publice de dezvoltare a agriculturii în România. Comisia a fost înfiinţată de către Băsescu în iulie 2009, fiind condusă atunci de Dacian Cioloş, în prezent comisar european pentru Agricultură.