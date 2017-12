Băsescu şi Antonescu, în aceeaşi tabără

Suntem în plină campanie electorală şi politicienii români, de la preşedinte până la ultimul membru de partid, îşi dovedesc, în fiecare zi, capacităţile de ţaţe. De fapt, fac politica dâmboviţeană, cea cu care ne-au obişnuit deja, pentru că, în România, campania electorală nu se bazează pe proiecte concrete, pe obiective, ci pe circ şi atacuri la persoană. Problema în ţara asta e că nu se face nicio coaliţie pentru ceva, ci numai împotriva cuiva. În urmă cu doar câteva zile existau persoane care râdeau atunci când preşedintele PC, Daniel Constantin, spunea că liderul PNL, Crin Antonescu, a plecat dintre el şi Victor Ponta pentru a se plasa între Traian Băsescu şi Elena Udrea. Raţionamentul liderului PC nu era cu nimic greşit, având în vedere că apariţiile televizate ale liberalului la posturile băsiste s-au înmulţit, că discursurile sale nu mai sunt atât de virulente la adresa lui Băsescu, ci mai degrabă s-au îndulcit considerabil. De la o zi la alta îl vedem pe Antonescu făcând paşi mărunţi către tabăra băsistă, ajungând chiar să spună, la postul TV vizitat frecvent de Băsescu, că este „o chestiune de raţionalitate politică“ din partea celor „care nu sunt azi cu PSD“ ca să facă ce se poate „pentru ca PSD să nu pună mâna şi pe Preşedinţia României“.

Şocant este faptul că Antonescu a ajuns să spună că este de părere că toate partidele care sunt în acest moment în opoziţie pot să fie parteneri de discuţie, adică PNL nu exclude o posibilă aliere cu PMP. „Dilema acestor alegeri prezidenţiale este dacă ele vor fi pro sau contra Băsescu, aşa cum crede Ponta şi cum vrea să-i facă pe români să creadă, sau dacă vor fi pro sau contra „toată puterea la PSD“, aşa cum mi se pare mie că este real. De aceea discutăm cine este contra PSD, nu cine este sau nu de dreapta“, spunea Antonescu. Cu alte cuvinte... adio ideologii şi programe. Noi trebuie să votăm împotriva cuiva, nu pentru un program bine pus la punct, care să rezolve problemele cetăţenilor. Apropierea lui Antonescu de Băsescu a fost „trădată“, dacă putem spune aşa, şi de declaraţiile şefului statului, care a susţinut că este „absolut de acord“ cu scenariul avansat de liderul PNL. „Nu are importanţă ce program avem, ci să fim hotărâţi să blocăm accesul PSD la funcţia prezidenţială. Să fie o simplă alianţă anti-PSD, să blocheze ajungerea la toate pârghiile puterii a PSD“, a declarat Băsescu, acel şef al statului care, prin Constituţie, nu are voie să facă politică, nu are voie să se exprime pentru susţinerea unui partid politic sau altul, ci doar să vegheze echidistant la derularea campaniei electorale. În ce ţară trăim?