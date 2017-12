Băsescu şi Secu’ nu sunt chiar nişte străini

07:28:45 / 14 Februarie 2014

CNSAS-ul ,arma politica cu flatulatii

Am impresia ca CNSAS-ul asta este mai ceva ca o politie politica .Primesc bani degeaba .Pai daca este arhiva ,si mai este si a ,,odioasei'' securitati,cred ca este mai normal ca acest,, depozit ''sa fie transformat in ,,biblioteca odioasa''.Cine doreste sa afle cine la ,,turnat pentru injuraturi politice''imprumuta dosarul si-l studiaza ,dupa care hotareste singur ce are de facut.Pentru politicieni ,adversarii sa se intereseze .Atata timp cat la ,,odioasa arhiva''au fost pusi sa studieze,si pentru ce, cei cu anumite interese politice,treaba nu este in regula.Rapoartele profesionale s-au dat si se dau si acum ,in toate tarile,de catre toti care au misiuni in alta tara.Ca de rapoartele lui Basescu,se folosea si ,,odioasa securitate'',asta este altceva.Ma indoiesc ca Basescu sa fi fost exploatat informativ in legatura cu vreun fugar care-l injura pe Ceausecu.Si, ca pentru stiinta multora ,sa cunoasteti ca dupa anul"84-85 ,,prietenii''au inceput sa fie deranjati de ,,flota comunista romaneasca''si au inceput sa o ocoleasca .Pentru navele romanesti nu prea se mai gasea marfa pentru transport,decit din Ro si pentru Ro.