“Băsescu şi Tăriceanu se ceartă pe poşeta lui Nicolai şi pe portofoliul lui Meleşcanu”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a criticat, vineri, divergenţele dintre premier şi preşedinte pe tema noului ministru al Justiţiei, atrăgînd atenţia că acest război între Palate riscă să lase România în afara „jocurilor” la summit-ul NATO din primăvară: „Ceea ce fac azi şi preşedintele şi premierul, care se ceartă ba pe poşeta d-nei Nicolai, ba pe portofoliul d-lui Meleşcanu, care e şi ministru al Apărării, este cea mai proastă formă ca noi să lipsim din jocul legat de agenda summit-ului NATO de la Bucureşti”. Liderul social-democrat a afirmat că „niciodată nu am avut, din momentul în care am văzut steagul NATO ridicat pe teritoriul României şi steagul european fluturînd pe teritoriul României, un sentiment mai de anxietate strategică decît ceea ce am văzut în ultima perioadă în regiunea noastră. Din punctul de vedere al politicii externe, sîntem într-o fază în care răspunsul instituţiilor statului este unul absolut palid şi neadecvat”. Liderul PSD a apreciat că, în contextul organizării la Bucureşti a summit-ului NATO, România are o şansă să contracareze „tendinţele geopolitice” din regiune: „Ceea ce trebuie să facem în această perioadă este să influenţăm agenda summit-ului de la Bucureşti, astfel încît să convingem partenerii noştri şi aliaţii noştri că această ofensivă rusească nu este o chestiune care se va opri prea curînd. Că în Balcani avem în continuare o problemă deschisă extrem de importantă legată de Kosovo şi o Serbie probabil condusă în cîteva zile, sper să nu se întîmple, de un ultranaţionalist”. De asemenea, Geoană le-a promis preşedinţilor organizaţiilor de tineret că vor obţine locuri pe listele partidului, dar i-a atenţionat că vor trebui să propună proiecte prin care să îi atragă electoral pe alegătorii tineri, „care nu prea mai au chef de politică, sînt dezgustaţi de politicieni şi nu mai vor să le vadă moacele”.