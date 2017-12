Băsescu subminează economia energetică naţională

06:52:25 / 12 Martie 2014

sunteti niste prosti

De ce nu informati publicul ca a crescut pretul la energia electrica din cauza ca distribuitorii de energie nu reusesc sa cumpere certificatele de verzi care sunt obligati sa le cumpere in procent de 12,04 % din energia vinduta si cu 54 euro/Mw si astfel platesc amenzi de 109 euro/certificat . Unde credeti ca se vad aceste costuri? In factura de energie. De ce nu stimulati dezvoltarea mai multor proiecte astfel ca pe piata sa fie mai multe certificate decit este necesar si astfel pretul ar scadea . Stiti ca anul trecut Romania a pierdut investitii de 4 miliarde de euro din cauza incompetentei unui cofetar ajuns ministru la energie? Stiati ca acelasi ministru planuieste sa construiasca pe banii statului (4,6 miliarde euro) 2 termocentrale ,cu ce costuri?? Cit va costa energia produsa din carbune ? Cita poluare avem? Ne dorim mai multa ? Ce lasam copiilor nostri? Miliarde de tone de CO2 si un efect de sera devastator . In scurt timp ne vom bucura de un nou infrigement din partea CE pe energie. Stiti ca anual pierdem 2.4 miliarde euro din cauza certificatelor albe. Investim in termocentrale si in nuclear , bravo, uitati-va la vest fratilor , ei inchid centralele nucleare si de termocentrale au uitat de mult. Credeti ca sunt prosti, nu au gasit alti prosti sa cumpere echipamente care nu se mai vind bineinteles cu spaga de rigoare. Cind ne trezim si noi ROMANII???? Poate cind vom invata imnul tarii si vom respecta tricolorul cum fac altii.