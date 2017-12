Băsescu susţine că fondul de pensii este prăbuşit, Tăriceanu spune că sînt bani

Preşedintele Traian Băsescu a fost prezent, luni seară, la un post de televiziune. Întrebat care sînt realizările cu care se poate mîndri după trecerea a patru cincimi din mandatul său de preşedinte, Băsescu a enumerat creşterea alocării pentru educaţie şi creşterea pensiilor. Unul dintre moderatori i-a amintit şefului statului că a avut dubii la momentul aprobării legii privind creşterea pensiilor, însă Băsescu a replicat că, la acel moment, nu a făcut decît să întrebe dacă această creştere de pensii este sustenabilă. Apoi, şeful statului a susţinut că, în acest moment, “fondul de pensii este prăbuşit”. Ulterior, el şi-a nuanţat declaraţia, menţionînd că poate expresia pe care a utilizat-o nu este potrivită. Băsescu a spus că n-ar vrea să se înţeleagă din declaraţia sa că de la anul nu se vor mai putea plăti pensiile, ci doar că fondul de pensii nu are în prezent bani care să acopere majorarea pensiilor pornită în 2007 şi consolidată în 2008, prin devansarea momentului creşterii pensiilor, de la 1 octombrie. “La anul, ca să putem plăti pensiile aşa cum ele sînt acum, din bugetul de stat trebuie duse 1,2 - 1,3 miliarde de euro”, a afirmat şeful statului, susţinînd că acest fapt demonstrează că întrebarea sa de anul trecut referitoare la sursa de finanţare a creşterii pensiilor a fost corectă. Băsescu a mai explicat că, în viziunea sa, un fond, fie el de investiţii sau de pensii, care nu-şi mai poate face plăţile, se numeşte “un fond prăbuşit”. Întrebat care este soluţia în acest caz, el a apreciat că majorarea pensiilor ar fi trebuit făcută “cu cap”, folosindu-se principiul contributivităţii în legătură cu majorarea pensiilor de la fondul de pensii şi principiul solidarităţii, principiu european, în cazul folosirii pentru respectiva creştere a banilor de la bugetul de stat. El a spus că majorarea pensiilor făcută doar de la fondul de pensii nu a rezolvat problema pensiilor mici. În opinia lui, de la fondul de pensii ar fi trebuit să se aloce o sumă cu care să crească toate pensiile, iar concomitent, de la bugetul de stat, ar fi trebuit sprijiniţi doar cei cu pensii mici. În replică, premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, în şedinţa de guvern de ieri, că fondul de pensii poate susţine plata acestora atît pentru lunile noiembrie şi decembrie ale acestui an, cît şi pentru anul viitor. El a dat asigurări că situaţia este sub control. Premierul a mai arătat că, în anumite perioade, pot să apară unele deficite pe bugetul de pensii şi că pensiile nu sînt acoperite integral din contribuţii nici în celelalte ţări UE. Potrivit premierului, ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB este, în România, de 6,3%, în Polonia - 13,59%, în Ungaria - 9,5%, în Germania - 11,8%, iar în Danemarca - 10,8%. Tăriceanu I-a asigurat pe pensionari că nu există nicio problemă pentru a asigura achitarea pensiilor şi că Executivul dispune de sumele necesare plăţilor. Ministrul Muncii, Mariana Cîmpeanu, a declarat, la rîndul său, că a avut o discuţie cu premierul, după şedinţa de guvern, în care l-a informat pe şeful Executivului că fondul de pensii actual permite plata acestora şi că există fonduri disponibile pentru achitarea pensiilor: “Nu s-a schimbat nimic, sînt bani, iar România nu este singura ţară care completează fondul de pensii cu bani de la buget”.