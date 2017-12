Fostul premier Adrian Năstase îi dă replica preşedintelui Traian Băsescu, într-o postare de pe blogul personal, intitulată “Băsescu, termină cu şmecheriile!”. Năstase susţine că declaraţiile pe care şeful statului le-a făcut, joi, la Cotroceni, sînt un “discurs golănesc” al unui “personaj care acţionează iresponsabil”. Fostul premier notează că, “după cinci ani de preşedinţie, în care a avut guvernul pe care şi l-a dorit, a numit premierul precum şi toţi miniştrii Justiţiei din acest timp, a avut procurorii pe care i-a vrut, anchetatorii şi judecătorii pe care i-a vrut, şi-a pus şef la DNA şi la Parchet pe cine a vrut, la fel la serviciile secrete, în care a numit miniştrii cei mai importanţi şi în care a dominat tot ce înseamnă zonă de putere din România”, Băsescu spune public că vinovat pentru ceea ce se întîmplă cu justiţia din România este Năstase. “Au trecut cinci ani. Eu sînt în opoziţie, iar el e la putere. Şi tot eu sînt de vină?”, arată el. În opinia lui, “Traian Băsescu este cel care a încercat, în aceşti ani să fie bărbat. Eventual bărbat de stat. Pe mine nu m-a impresionat. Poate le-a impresionat pe colegele sale, cărora a încercat azi să le facă o favoare. Însă, Traian Băsescu nu mai reuşeşte de mult timp să schimbe agenda publică. Şi, în loc să vorbească despre ce se întîmplă în jurul sau (amintesc doar trei ştiri de ieri: dorinţă de înfiinţare a comisiei de anchetă în cazul Udrea, urmărirea penală a dnei Ridzi şi anchetarea de către ANI a noului ministru, Plăcintă), era evidentă nevoia de o diversiune. Asta a făcut cel care mai este, sper doar pentru cîteva luni, preşedintelele României. De 12 ori a rostit numele meu într-un discurs referitor la raportul de ţară, deşi Comisia Europeană nu mă acuză de nimic. În schimb, în toată această perioadă, preşedintele nu a rostit practic deloc numele d-nei Ridzi, nici măcar atunci cînd a învestit noul ministru”. Liderul social-democrat atrage atenţia că nu s-a ascuns niciodată de justiţie: “În România de azi, Traian Băsescu este puterea, nu eu. Eu sînt în opoziţie. Indiferent de ce crede Băsescu. Eu nu mă ascund de justiţie. Am deja un dosar în instanţă. Nu mă feresc nici de procurorii DNA, deşi ştiu care este misiunea lor. Traian Băsescu, în schimb, se fereşte de procurori, în dosarul Flota, de ani de zile, ascunzîndu-se în spatele unei imunităţi absolute. De fapt, că să spunem lucrurilor pe nume, la ce asistăm? La încercarea unui preşedinte de a acoperi scadalurile din jurul său şi al familiei sale cu ţinte false. Asistăm la un joc, repetat la nesfîrşit, în toţi aceşti ani, de către cel care a ajuns preşedinte al României, în 2004, printr-o imensă fraudă morală şi care, de atunci, face de rîs, în permanenţă, România în exterior, generînd, interior, doar haos, răzbunări dezbinare”. Liderul PSD susţine că Băsescu a spus, joi, în direct, ceea ce ar fi vrut el să scrie în raportul de ţară, indiferent de ceea ce ar trebui să fie interesul naţional. El menţionează că în raportul de ţară se acuză imixtiunile puterii în actul de justiţie: “În această ţară, tot mai săracă şi mai izolată, Traian Băsescu mai are, de fapt, vreo treabă? Exista oare vreo legatură între Traian Băsescu şi interesul national, la care se referă atît de des? Eu nu am găsit, pînă acum, niciuna. Probabil confundă interesul ţării cu meschinele sale interese personale”. Amintim că Traian Băsescu a făcut, joi, un apel către Adrian Năstase să nu se mai ascundă în spatele Parlamentului şi să se prezinte în faţa procurorilor pentru că altfel face un mare deserviciu României, şeful statului declarîndu-se convins că acesta este “curat ca lacrima”.