“Băsescu, un Vodă balcanic!”

face o vizită în Rusia, probabil în toamnă, şi că va discuta despre un contract direct cu Gazprom, în condiţiile în care acum România importă gaz prin intermediari. Europarlamentarul PNL Cristian Buşoi i-a transmis, ieri, preşedintelui, o scrisoare deschisă în care susţine că acesta poartă \"vina întîzierii\" dialogului politic cu Federaţia Rusă, avertizîndu-l totodată pe şeful statului că de ceva vreme \"se află permanent în eroare\". \"Am primit cu satisfacţie faptul că, în sfîrşit, d-le preşedinte, aţi înţeles, deşi mai greu, acum, aproape la încheierea mandatului, că în relaţiile internaţionale trebuie să ne urmărim interesele, să ne manifestăm cu respect şi să renunţăm la tentaţia de a jigni gratuit. Declaraţiile dvs agresive îndreptate împotriva Rusiei nu au făcut decît să creeze o atmosferă de neîncredere şi incertitudine care a degradat relaţiile economice şi a contribuit semnificativ la situaţia în care exporturile româneşti către o mare piaţă să fie aproape inexistente, iar preţul plătit de consumatorii români pentru gazul consumat să fie cel mai mare din UE\", arată Buşoi în scrisoare. El apreciază că dialogul politic cu Federaţia Rusă trebuia să înceapă demult şi susţine că \"vina întîrzierii\" îi aparţine \"în exclusivitate\" şefului statului, dar \"preţul\" ei este plătit de români. Liberalul îi transmite preşedintelui că intenţia declarată de a merge la Moscova pentru a negocia renunţarea la intermediari în contractele la gaze a stîrnit zîmbete largi în Parlamentul European: \"Nu asta trebuie să facă un preşedinte european. Acest tip de comportament este unul caracteristic unui “Vodă“ balcanic din urmă cu două secole şi nu unui lider al UE. Afişarea acestui tip de comportament mă face să cred că nu aţi înţeles nimic din participările la reuniunile Consiliului European şi din întîlniriile cu liderii europeni“. Buşoi îi reaminteşte lui Băsescu că UE încearcă de cîţiva ani să convingă Rusia să renunţe la astfel de practici: \"Principiul de bază promovat de UE este că politicul nu trebuie să dicteze contractele de gaz şi ţările prin care trec conductele de transport. Energia nu trebuie să fie o armă politică. Contractele de gaz se încheie între companii, multe dintre ele private, şi nu între şefii de stat”. Europarlamentarul PNL îi atrage atenţia lui Băsescu că \"rolul unui preşedinte nu este să negocieze contracte de gaze, ci să iniţieze un dialog care să ajute mediul de afaceri. Faceţi-vă treaba dvs, d-le preşedinte! Eliminaţi tensiunile politice! Renunţaţi la declaraţiile belicoase şi la jigniri! Creaţi un cadru bun de dialog în care companiile românesti Romgaz, Distrigaz, Petrom să poată apoi negocia. Nu amestecaţi politicul în contractele de gaz!\". În final, liberalul apreciază că \"România europeană nu are nevoie de un preşedinte jucător, România europeană are nevoie de un preşedinte. Punct\".