“Băsescu va pierde alegerile din cauza măsurilor anticriză adoptate de Guvern”

Deputatul PNL Bogdan Olteanu a arătat, ieri, că efectele crizei economice sînt agravate de măsurile adoptate de Guvern, iar această situaţie va duce la pierderea alegerilor de către preşedintele Traian Băsescu: “Din păcate, la noi, consecinţele crizei sînt agravate, nu uşurate de măsurile economice de acest gen. Noi am fi redus impozitele, am fi redus contribuţiile sociale, propunem reducerea TVA-ului, pe perioada crizei”. El spune că ministrul de Finanţe, Gheorghe Pogea, a inventat un nou impozit, cel pe pierderi, care afectează microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM): “În ceea ce priveşte impozitele, s-a inventat o nouă filozofie bugetară, s-a introdus impozitul pe pierdere. Cine cîştigă, plăteşte, cine pierde, plăteşte. Domnul ministru de Finanţe, domnul Nastratin Pogea, cum îi spun prietenii noştri de la UDMR, spunea, la un moment dat, în Comisia de buget finanţe, că vrea să strîngă 350 milioane euro de la aceste firme care pierd bani”. Liderul PNL susţine că măsurile adoptate de Cabinetul Boc reprezintă “lipsa de înţelegere a economiei”. El apreciază că scăderile din sondaje ale şefului statului sînt cauzate de măsurile pe care Guvernul le-a adoptat pe linie economică: “Au fost discuţii că este normal că Băsescu scade, că PD-L scade din cauza faptului că sînt la guvernare şi îşi asumă măsuri de criză. Dar să ştiţi că Obama nu scade, Gordon Brown (premierul Marii Britanii - n. r.) nu scade. Ba dimpotrivă, cresc, pentru că iau măsuri care-i determină pe oameni să creadă că ţara merge spre bine”. Deputatul PNL susţine că Băsescu va pierde alegerile din toamnă tocmai din cauza soluţiilor economice adoptate de Executiv pentru combaterea efectelor crizei economice: “La noi, 75% din români cred că ţara merge într-o direcţie greşită. Acum un an, 60% credeau că ţara merge într-o direcţie bună, iar acum, doar 15% cred că ţara merge într-o direcţie bună. Din acest motiv, eu cred că Traian Băsescu va pierde alegerile prezidenţiale, eu cred că PSD va ieşi înaintea PD-L la alegerile europene”. În altă ordine de idei, Bogdan Olteanu a declarat că, în cazul în care liderul formaţiunii liberale, Crin Antonescu, va cîştiga alegerile prezidenţiale, atunci se impune organizarea de alegeri anticipate, întrucît voinţa românilor ar arăta “clar” schimbarea spectrului politic.