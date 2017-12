Băsescu visează să fie micul David împotriva Goliatului PSD

13:50:25 / 15 Decembrie 2016

Ma mue ...mai coment 10 ani

""Animale"" basiste precum doru nu ar trebui sa mai coment!!..Oare 5 e mai mare ca 45 doru T basist? Psd e singurul partid care sa tinut de cuvant im campanuia de alegeri ..Ponta deja a demonstratule ba frustratule de basist .Ec rom era dupa guv basescu exact ca cel Sirian...Alep. bombardament..Asa era ec distrusa ...Sistem de sanatate educatie aparare tot era distrus Ponta si PSD au recladit ducand ec rom pe un nesperat loc ...1 .ba boule basist..Asa ca aruncate in WC si pune pe boc sa traga apa...Nu le prea convenit marilor puteri ca romania sa le conduca asa ca basisti au organizat cel mai marsav atentat dim istoria umanitati....La u dat jos pe Ponta prin ce sa numit colectiv..Romanii nu au uitat si au tras apa dupa basescu la VOT... PS: toti sustinatorii basisti sant oameni bolnavi plini de ura frustrati pe succesul lui Ponta...Niste retardati mintali care culmea se cred intelectuali care la fel ca fata cea mica a lui basescu care sa facut de ras in parlamentul european citind un text care nu avea nimic in comun cu subiectul dezbaterii..Analfabeta