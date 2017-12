Băsescu vrea ca Justiţia să dea greş în ce-o priveşte pe Udrea

Băsescu nu se dezminte. După ce a rămas fără funcţia de preşedinte, a părut că se retrage în sânul familiei, având totuşi grijă să nu fie uitat, prin intermediul fotografiilor de pe Facebook. Două luni mai târziu şi-a făcut apariţia la congresul partiduleţului Elenei Udrea, PMP, unde a promis acestuia sprijin, ca şi când el ar mai avea capital politic, şi de atunci... nu-i mai tace gura. Nu mai e preşedinte, dar e jucător şi asta nu dispare peste noapte. În tulburatul context actual, în care protejata e mai mult arestată decât audiată, Băsescu emite tot soiul de semnale în spaţiul public, arătându-şi susţinerea faţă de „investiţia sa politică”. De ce? Poate de frică, deoarece numele său apare în multe dintre dosarele prezentului, iar Udrea, potrivit propriilor sale declaraţii, i-a fost alături, foarte alături, dacă ne este permis să spunem aşa. Deci, Elena ştie numeroase lucruri care se pot dovedi extrem de importante pentru viitorul fostului preşedinte. Până una-alta, Băsescu nu ratează ocazia să meargă la posturile sale aservite de unde să-şi încurajeze pupila, să regrete că asta este Justiţia pe care el a făcut-o şi să-şi dea cu părerea despre... orice. Să o luăm cu începutul.

Numirea-surpriză a lui Hellvig la SRI

Cuplul de succes al politicii ultimilor ani a reacţionat foarte urât când a aflat propunerea lui Iohannis pentru şefia SRI. „Pentru mine este un om care a început în politică ducând geanta lui Voiculescu, trădându-l pe Antonescu, mâine îl va trăda şi pe Iohannis (...) E o numire greşită, din punctul de vedere al semnificaţiei. Eu am stat doi ani să înțeleg lucrurile și apoi am numit alți șefi de Servicii”, a spus el la B1, sugerând astfel că Iohannis s-a pripit. Pentru a-şi echilibra declaraţia, a adăugat: „Nu-i poți reproșa unui președinte că a făcut o greșeală. Poate aceasta a fost voința lui”.

Serviciile secrete, „foarte înguste” pentru Băsescu

Surprinzător, dar fostul preşedinte a declarat că Serviciile de informaţii i-au fost insuficiente. Cu alte cuvinte, fără Udrea, n-ar fi aflat nimic din ce îl interesa. „În general, Elena Udrea îmi spunea „uite, am aflat asta“. Rar se întâmpla să am o zi în care să nu mă întâlnesc cu consilierii şi să discut despre ce e în lumea asta. Vai de preşedintele care rămâne informat numai de Serviciile de informaţii, pentru mine sunt foarte înguste”. Mai mult, recunoaşte că parlamentarii au fost puşi de Servicii să facă legile! „Alt lucru care nu mi-a plăcut - peste noapte s-a umflat capul unor parlamentari să facă legi. Prin acest tertip legal Serviciile au evitat să ajungă în CSAT şi cu legea cartelelor pre-pay și stocarea datelor. Cele două legi nu au fost făcute fără că Serviciile să ştie”. În stilu-i caracteristic, Băsescu utilizează tehnicile manipulării maselor, sugerând că Maior l-a susţinut pe Ponta, iar Coldea pe Iohannis. „Domnul Maior era cu Ponta, la Coldea nu am cum să probez că era cu Iohannis. Nu am spus că s-au băgat în campanie. Aveau opțiuni personale. Categoric Serviciul nu s-a înhămat la așa ceva, cum nu s-a înhămat nici SIE. Campania (prezidenţială - n.r.) nu mi-a arătat că Serviciul este împărțit, dar rezultatul da”.

Elena Udrea, mon amour

„Doamna Udrea spune că ce i se întâmplă acum i se trage de la Servicii”, spune Ion Cristoiu, moderatorul emisiunii. „N-o contrazic pe doamna Udrea. Am încredere în Justiție și în Elena Udrea. E ridicol să spui că femeia asta a furat bani în Gala Bute. Eu, ca om care a investit enorm în Elena Udrea, vă spun că dumneaei nu minte. Spune ce știe și ce crede. Are o loialitate formidabilă în relația cu mine. Este un om foarte puternic. În această perioadă sunt unul dintre oamenii cu care se întâlnește în fiecare zi. Am vorbit în fiecare zi, am mers și la ea în arest. Am mers la ea acasă, m-am nimerit odată cu avocații. Încerc să o conving că nu am abandonat-o”. De ce toate aceste detalii dacă nimeni nu l-a întrebat nimic? De ce trebuie să ştim că Băsescu se vizitează cu Udrea şi că a nimerit la ea odată cu avocaţii? Ar trebui să ne facem griji?

Băsescu recunoaşte singur: „Aici nu a fost nicio anchetă penală până nu a apărut filmuleţul”. Fără comentarii!

În ce-l priveşte pe fratele său, Mircea Băsescu, „instituţiile statului asigură securitatea preşedintelui, demnitarilor, cum a fost posibil să ajungă cu fratele meu în situaţia în care s-a ajuns şi eu să nu ştiu? Discutăm despre siguranţă. Aici nu a fost nicio anchetă penală până nu a apărut filmuleţul”, spune nonşalant Băsescu. Deci, la o scurtă analiză logică, dacă nu apărea filmuleţul (prezentat de Antena 3), nu apărea nicio anchetă penală. Deci, Băsescu ştia despre învârtelile fratelui său cu familia lui Bercea, dar a sperat că rămâne totul îngropat. În acest moment, omul e numai bun de chemat la DNA. „Se ajunge la cumnatul premierului, l-a informat cineva? Discutăm despre securitatea primilor oameni în stat. Serviciile trebuiau să informeze. La noi e prost definită securitatea demnitarilor. Ei consideră că securitatea înseamnă să nu îmi dea cu parul în cap sau să nu mă scuipe. M-am dus la serbarea rromilor şi m-am trezit cu Bercea Mondial, eu nu ştiam că acolo e Bercea. Săptămâna viitoare m-au avertizat că e Bercea, nu e bine să mergem. Am fost la Constanţa şi m-a scuipat unul”... Ne este greu să credem că Băsescu nu a fost informat că la o serbare câmpenească din Gorj vine una dintre dintre cele mai influente familii de rromi din zonă...

Nici Justiţia nu mai e ce-a fost

De la osanale şi laude în ce priveşte zona Justiţiei, Băsescu a ajuns acum la „mi se pare excesiv numărul mare de cereri de arestare. Parcă încep să se axeze prea mult pe denunțuri”, dat fiind că ţinta este chiar protejata sa. Mai mult, acesta speră, cu o monumentală lipsă de conservare, ca Justiţia să dea greş în ce-o priveşte pe Udrea: „Am văzut bilanţul DNA, rata de succes e 90%, nu 100%, sper că Elena Udrea să fie în acei 10%. Dacă va fi condamnată nu voi avea ce să fac. Ce să fac, să fac altă Justiţie?”.

Reacţia lui Victor Ciutacu la spusele lui Băsescu

După interviul pe care Traian Băsescu l-a acordat, marți seară, la B1 TV, Victor Ciutacu a făcut un comentariu pe contul său de Facebook. "Omul pe care l-au ținut în funcție marile puteri, prin ambasadele lor, împotriva voinței unei majorități legitime a votanților, se dă mare că el nu pupă clanțe și, la o adică, se sfătuia direct cu Obama și cu Biden. Pe care-i suna când avea chef de-o taină și care au aflat din presă pe cine a pus el la SRI și la SIE. Hai, sifon, băi, măscăriciule, ai vrut să intri-n istorie și ai ajuns spărgător de semințe pe șanțul satului cu miniștri. Dacă nu te ia statu' de drept de-acasă, când s-or plictisi televiziunile de poveștile tale răsuflate, o să te-njuri în parte cu Zăvoranca, sub privirile îngăduitoare ale Cruduței", a scris Victor Ciutacu pe contul său de Facebook.