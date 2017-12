“Băsescu vrea să fractureze PNL”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că Traian Băsescu nu doreşte un guvern cu PNL, ci vrea să înghită, să compromită sau să fractureze formaţiunea liberală, menţionând că problema liberalilor este dacă doresc sau nu „să se alimenteze un pic la benzinăria lui Băsescu”. „Sunt absolut convins că Băsescu nu doreşte vreo guvernare cu PNL. Nu are nevoie. Dânsul nu doreşte, noi nu dorim, nu văd de ce ne-am ciorovăi în zilele următoare. Ce doreşte domnul Băsescu e altceva. Are şi majoritate. Dacă vrea, mâine are încă 30 de parlamentari, de la PNL, de la PSD, v-o spun clar, dar îl deranjează că există un partid sau oameni care au o anumită credibilitate”, a spus liderul liberal, la un post de televiziune. El a menţionat că toate aceste „manevre” pe care le-a început Băsescu, de la telefonul către Tăriceanu, la modul cum Tăriceanu a comentat subiectul în presă, vizează „decredibilizarea PNL, nu atât înrolarea şi înghiţirea lui, compromiterea dacă se poate şi a PNL şi a lui Antonescu, care să fie arătaţi cu degetul - „Eh, s-au bătut ei ce s-au bătut, dar, dacă a câştigat Băsescu, ia să vezi cum vin la ciolan” -, iar, dacă nu, măcar fracturarea PNL, măcar atragerea unei părţi din reprezentanţii acestui partid, aşa cum a mai făcut odată”.