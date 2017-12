Băsescu: Cabinetul Tăriceanu este superminoritar

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, în prima zi de Crăciun, într-un interviu difuzat de un post naţional de televiziune, că anul acesta i-a spus premierului Călin Popescu Tăriceanu mult mai multe lucruri în particular decît în public şi că acesta "a ştiut de fiecare dată" că urma să-l critice. El a ţinut să precizeze că nicio atitudine publică de-a sa nu îi este străină primului-ministru, care află despre intenţiile sale înainte de a le face publice. Referindu-se la subiectul alegerilor anticipate, Băsescu a afirmat că a încercat să creeze condiţii pentru ca acestea să poată avea loc: "Am încercat la un moment dat să creez condiţiile pentru declanşarea anticipatelor. Înainte vorbisem cu Alianţa, cele două partide erau pregătite. Vorbisem pentru ca în rîndul populaţiei să nu fie probleme". El a remarcat că, în momentul de faţă, Cabinetul Tăriceanu este "superminoritar" şi că în opoziţie sînt PC, PSD, PRM. Un alt subiect atacat de Băsescu a fost şi cel referitor la retragerea trupelor româneşti din teatrele de operaţiuni. El a susţinut că nu ar ezita să retragă trupele din afara graniţelor dacă românii i-ar cere acest lucru, apreciind însă că românii ţin la onoarea lor şi doresc să-şi respecte angajamentele. Şeful statului a fost întrebat ce ar face dacă liberalii i-ar aduce cele un milion de semnături strînse în favoarea retragerii trupelor româneşti din Irak: "Să strîngi un milion de semnături nu este un lucru greu. Eu am strîns un milion de semnături cînd eram primar, în mai puţin de o lună. Ei se chinuiesc de atîtea luni". În opinia sa, dacă toţi românii ar fi întrebaţi doar dacă doresc ca militarii să se întoarcă în ţară, ar răspunde, în proporţie de 80%, pozitiv, însă "dacă ar fi întrebaţi dacă prin această reîntoarcere ar fi de acord şi ca România să nu-şi respecte angajamentele şi să-şi piardă onoarea, răspunsul ar fi invers. Pentru că românii ţin la onoarea lor". Băsescu a precizat, de asemenea, că, dacă România ar decide să îşi retragă trupele, atunci ar fi în situaţia de a nu-şi respecta angajamentele. Şeful statului a explicat că astfel ar respecta voinţa românilor care l-au ales preşedinte. Şeful statului a mai declarat că şi diplomaţia românească are merite pentru că în provincia Kosovo nu a fost adoptată încă soluţia independenţei, astfel fiind încă posibilă o rezolvare bazată pe respectarea integrităţii teritoriale a Serbiei. El a menţionat că ţara noastră a susţinut în permanenţă că soluţia în Kosovo trebuie găsită prin dialog, prin evitarea violenţei şi, cel mai important, cu respectarea principiului inviolabilităţii graniţelor unui stat. Şeful statului a ţinut să sublinieze că, deşi au fost stabilite mai multe termene pentru definitivarea unei soluţii, acestea nu au fost respectate şi rezolvarea problemei Kosovo prin soluţia independenţei - ceea ce ar fi încălcat principiul inviolabilităţii graniţelor - a fost amînată, fapt pentru care şi diplomaţia românească are o serie de merite. Băsescu s-a referit din nou la relaţia cu Rusia, stat cu care, conform preşedintelui, România doreşte să aibă o relaţie bună de vecinătate, "nu neaparat la nivel politic". El a amintit că Federaţia Rusă practică preţuri diferenţiate la gazele naturale, cele mai ridicate dintre acestea fiind pentru România şi Polonia.