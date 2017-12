Bashar al-Assad mai are nevoie de timp

Preşedintele Bashar al-Assad a declarat, într-un interviu acordat al-Dunya TV, că Guvernul mai are nevoie de timp pentru a câştiga lupta împotriva forțelor rebele. Liderul de la Damasc susţine că Guvernul are de dus o luptă atât pe plan regional, cât şi internaţional. Preşedintele a ironizat dezertarea mai multor oficiali militari şi guvernamentali în ultimele luni, spunând că în acest fel s-a efectuat ”o autocurăţare” a Guvernului, în special și a ţării, în general. El a ţinut să pună capăt zvonurilor privind locul în care se află după ce luptele s-au intensificat în Damasc şi a precizat că interviul are loc în palatul prezidenţial din capitală.

Şeful Statului Major al armatei ruse, Nikolai Makarov, a declarat marţi că Moscova nu are nicio intenţie să îşi retragă consilierii militari din Siria şi îşi va continua activităţile, în pofida escaladării violenţelor. Presa rusă a raportat informaţii neconfirmate despre o reducere progresivă a prezenţei militare ruseşti în portul Tartus din Siria, singura bază navală rusă la Mediterană. Este vorba de o bază relativ modestă, cu puţin personal şi un port prea mic pentru a adăposti nave de mari dimensiuni. Armata rusă preferă să îl numească punct de alimentare şi asistenţă tehnică. Rusia, parteneră de lungă durată a regimului sirian, căruia îi livrează arme, în pofida criticilor occidentale, a blocat de trei ori, alături de China, rezoluţiile occidentale din cadrul ONU cu privire la presiuni prin intermediul ameninţărilor cu sancţiuni asupra regimului preşedintelui Bashar al-Assad. De la începutul revoltei, în martie 2011, în Siria, violenţele s-au soldat cu peste 25.000 de morţi.