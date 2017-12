Basistul trupei Megadeth vrea să devină pastor luteran

David Ellefson, basistul trupei Megadeth, urmează un curs de religie, online, pentru a deveni pastor luteran. Cursul de religie este organizat de Seminarul din Concordia, o suburbie a oraşului St. Louis, cu acceptul Sinodului Bisericii Luterane din statul american Missouri. Seminariile şi cursurile la distanţă, realizate cu ajutorul internetului, au devenit tot mai populare în Statele Unite, întrucât ele le permit studenţilor să frecventeze şcolile religioase, fără să îşi modifice activităţile din viaţa zilnică. Învăţând într-un mediu deloc tradiţional, David Ellefson este şi un student cu un statut deloc tradiţional, întrucât trupa heavy-metal în care activează a lansat albume cu titluri sugestive, precum “Killing Is My Business... And Business Is God!”.

Amestecul de rock şi religie a făcut parte din viaţa lui David Ellefson încă din copilărie. Crescând în Minnesota, părinţii lui asistau la fiecare slujbă de duminică. În vara anului 1983, Ellefson s-a mutat la Los Angeles şi, după câteva săptămâni, a înfiinţat grupul Megadeth, care poartă numele unităţii de măsură ce echivalează cu moartea unui milion de persoane în urma unei explozii nucleare. La scurt timp după aceea, David Ellefson cânta la chitară bass pe scene importante, alături de alte trupe celebre, precum Metallica şi Slayer. Stilul de viaţă al vedetelor rock l-a afectat la vârsta de 25 de ani. S-a înscris într-un program de recuperare în 12 paşi. În acest program a avut ocazia să reia legătura cu religia şi credinţa, pe care le-a adoptat din nou în viaţa sa. David Ellefson s-a mutat în Arizona, s-a căsătorit şi are copii.

Fondată de Dave Mustaine în urma plecării de la Metallica, în 1983, la Los Angeles, trupa Megadeth a devenit repede cunoscută pe plan internaţional, fiind pioniera mişcării thrash metal americane. În cei peste 25 de ani de carieră, Megadeth a vândut peste 30 milioane de albume, iar şase materiale discografice consecutive au primit discul de platină în SUA. Cu fiecare nou album lansat, recunoaşterea şi aclamaţiile nu veneau doar de la fanii declaraţi, ci şi din partea criticilor, care i-au nominalizat de şapte ori consecutiv la premiile Grammy pentru cea mai bună trupă metal. Din păcate, în anul 2002, după ce membrul fondator Dave Mustaine a suferit o leziune gravă a nervilor de la mâna stângă, Megadeth s-a destrămat. Doi ani mai târziu, în 2004, spre marea bucurie a fanilor din întreaga lume, Mustaine s-a recuperat şi a reunit trupa.