Basistul trupei Mumford & Sons, spitalizat

Ted Dwane, basistul trupei britanice Mumford & Sons, a fost spitalizat de urgenţă, luni, pentru a suporta o intervenţie pe creier, din cauza unui cheag de sânge. În urma acestui incident, trupa britanică a fost nevoită să îşi anuleze toate cele trei concerte sold out pe care le avea programate în această săptămână în SUA. ”Ted Dwane nu se simţea bine de câteva zile şi are parte de o îngrijire medicală excelentă. Am primit asigurări că se va vindeca foarte repede după operaţie. Îi dorim cu toţii însănătoşire grabnică”, se afirmă într-un comunicat de presă.

Grupul britanic a anunţat că îşi va reprograma concertele pe care urma să le susţină în această săptămână la Dallas (11 iunie), The Woodlans (12 iunie) şi New Orleans (13 iunie). Potrivit unui comunicat postat pe site-ul formaţiei, biletele pentru aceste concerte vor fi valabile pentru show-urile viitoare, care vor fi anunţate în curând. Trupa nu a anulat sau amânat alte concerte.

Trupa Mumford & Sons a fost recompensată în luna februarie cu un premiu Grammy la categoria Albumul Anului, pentru materialul discografic ”Babel” şi are programat un concert la Festivalul Bonnaroo, sâmbătă seară. Grupul va cânta şi la celebrul Festival Glastonbury din Marea Britanie, pe 30 iunie şi va fi cap de afiş la Festivalul Lollapalooza din Chicago în această vară. După ce a vândut 600.000 de copii în SUA, în prima săptămână după lansare, albumul ”Babel” a petrecut cinci săptămâni pe primul loc în topul Billboard 200.