Bătaia de joc din spitalele românești. Bolnavi hrăniți cu firimituri!

Oricât de îngăduitor ești, nu ai cum să nu ajungi la concluzia că ceea ce se întâmplă în spitalele românești este bătaie de joc. Și ne referim la valoarea alocației de hrană pentru bolnavi, adulți sau copii, care nu a mai fost modificată de... 8 ani, deși de atunci am putut asista la o triplare a prețurilor! Administratorii firmelor care asigură hrana pacienților au ajuns la disperare, atrăgând atenția autorităților, în repetate rânduri, că situația este scăpată de sub control și că trebuie urgent făcut ceva și în acest sector, mai ales că în altele s-a putut. În plus, trebuie să se țină cont de faptul că și alimentația are o contribuție esențială la vindecarea pacienților. Administratorul societății constănțene care asigură hrana bolnavilor din mai toate spitalele, Petre Preda, care a trimis nenumărate memorii guvernaților, ultimul acum două săptămâni, a primit răspuns de la noii șefi ai Ministerului Sănătății.

Valoarea alocației pentru hrana bolnavilor internați în spitale, fie copii, fie adulți, este de-a dreptul umilitoare, fapt arătat, detaliat, în articolul din data de 18 august ”Legislație discriminatorie! Valoarea alocației de hrană a bolnavilor, aceeași de 8 ani!”. Este inadmisibil ca niciunul din cei 12 miniștri ai Sănătății care s-au perindat pe la ministerul răspunzător să nu sesizeze faptul că un pacient este hrănit într-o singură zi cu alimente a căror valoare nu trebuie să depășească sume între 7 și 13 lei pentru adulți și 1,8 lei şi 14,5 lei pentru copii, pe categorii de vârstă şi afecţiuni. Atenție, acești bani sunt pentru toate cele 3 mese (mic dejun, prânz și cină), plus gustări, în condițiile în care se știe prea bine că alimentația omului bolnav este o componentă extrem de importantă a actului medical împreună cu tratamentul. Este mai mult decât evident că cei care se ocupă de stabilirea meniurilor trebuie să facă niște calcule la milimetru, finalul fiind: mâncare mai puțină, implicit fără nutrienții necesari. Astfel, aparținătorii bolnavilor trebuie să le aducă alimentele indicate de către medici de acasă. Poate pe asta se și bazează autoritățile. Aceste alocații de hrană pentru pacienţi din unităţile sanitare publice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 429/16 aprilie 2008, deci în urmă cu... 8 ani, deși preţurile la alimente s-au triplat, salariul minim pe economie aproape s-a triplat și el (în 2008 a fost de 500 de lei, iar acum este 1.250 de lei), deși prețul utilităților s-a triplat, prețul combustibililor s-a majorat semnificativ, taxele și impozitele s-au mărit substanțial.

PENTRU UNII MUMĂ, PENTRU ALȚII CIUMĂ

De ce alocațiile de hrană din alte instituții au fost majorate? De exemplu, hrana pentru cei din căminele de bătrâni a crescut cu peste 50%, de la 11 la 16,60 lei; pentru cei cantinele sociale, de la 6 la 12 lei; alocația de hrană a militarilor şi poliţiştilor a crescut cu peste 30%, conform unui comunicat al MAI, de la 25 de lei/zi la 32 de lei/zi, iar pentru personalul civil din domeniul securităţii naţionale, de la 19 lei/zi la 25 de lei/zi. Și asta nu este tot. Și persoanele private de libertate, aflate în arest sau în penitenciare, au o valoare a alocației de hrană mai mare, de peste 17 lei, beneficiind și de un supliment de hrană, de 10,73 lei cu TVA, care se acordă în sărbătorile legale. Nu în ultimul rând, potrivit situației prezentate în mediul online, alocația de hrană a unui câine comunitar, cel puțin pe hârtie, este de circa 10 lei. Toate aceste situații au fost scrise de către administratorul societății care asigură hrana pacienților din spitalele constănțene, inclusiv Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța - cea mai mare unitate sanitară din județ, Petre Preda, și înaintate guvernanților. În urmă cu două săptămâni, Preda a trimis un memoriu și către noul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, dar nu numai, în care a reexplicat cu lux de amănunte starea de fapt, în speranța că noii conducători din ministerul de resort vor lua măsurile impuse.

A PRIMIT RĂSPUNS!!!

Preda a primit, recent, răspuns din partea noilor șefi de la Ministerul Sănătății (MS). Îl prezentăm integral: ”Urmare a memoriului dvs. adresat MS, privind actualizarea nivelului alocației de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare, precizăm că, la nivelul MS, s-a elaborat și se află pe circuitul de avizare interministerială un proiect de act normativ pentru modificarea acestora. Menționăm că, după semnarea acestuia de către conducerea MS, acesta va fi publicat pe site-ul instituției prin transparență decizională”. Răspunsul este semnat de directorul adjunct (Direcția Relații cu Presa. Afaceri Europene și Relații Internaționale - Ministerul Sănătății), Mario Alexandru Crețu.

Reamintim că zilele trecute s-a anunțat că valoarea alocației ar putea să crească din octombrie, însă cu mențiunea că totul va fi posibil din bugetele proprii ale spitalelor (!?).

Citește și:

”Legislație discriminatorie! Valoarea alocației de hrană a bolnavilor, aceeași de 8 ani!”