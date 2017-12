Bătaie cu zăpadă… terminată la spital

O banală bătaie cu zăpadă în curtea liceului a făcut ca cinci tineri să ajungă la spital. Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 11.30, la Liceul Teoretic Decebal, din Constanţa. Conducerea instituţiei spune că totul a început în cursul zilei de marţi, când elevii unei clase terminale au “bulgărit” mai multe fete, printre care şi o elevă de la clasa a XI-a. Miercuri, în incinta liceului au intrat în fugă şapte băieţi, care au urcat direct la etajul doi, unde se afla clasa celor de a XII-a. Ei au pătruns în şcoală într-un moment în care profesorul de serviciu nu se afla la intrare, iar elevii de serviciu nu au sesizat că aceştia nu sunt elevii liceului. Indivizii au aşteptat ca profesorul să iasă din sala de curs, după care au intrat şi au început să-i lovească pe băieţii care se aflau în sală. În urma acestei împărţiri de pumni, cinci elevi au fost răniţi. Până să fie anunţată conducerea şcolii, agresorii au plecat. „Pe mine m-au anunţat două eleve care au venit în fugă şi mi-au zis că se bate cineva în liceu. Până să ajung, bătăuşii au trecut pe lângă mine, fără ca cineva să îi mai poată opri. Nici nu am sesizat că era vorba de acei indivizi, pentru că nu erau îmbrăcaţi gros ca să pot să-mi dau seama dacă vin de afară sau sunt elevii noştri. Am chemat poliţia, care a venit şi a luat amprente, pentru a putea da de urma agresorilor“, a declarat profesor Cornelia Şerban, directorul liceului Teoretic Decebal. La liceu a ajuns şi o ambulanţă, care a transportat trei dintre victime la Spitalul Clinic de Urgenţă Constanţa. „La spital au ajuns trei elevi care prezentau traumatisme la nivelul craniului şi al feţei. Doi dintre ei erau mai bine, însă cel de-al treilea avea şi o fractură de mandibulă şi o plagă la nivelul ochiului şi a fost trimis la un consult la Clinica Buco- maxilo- facială şi la oftalmologie“, a declarat doctor Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanţa. Până în prezent nu se ştie dacă agresorii au fost chemaţi de eleva bătută cu zăpadă sau dacă aceştia au venit din proprie iniţiativă. „Noi desfăşurăm propria anchetă internă. Vom institui o comisie care va analiza situaţia şi va încerca să afle dacă sunt persoane vinovate de acest incident în interiorul şcolii. Liceul nu dispune de paznic, tocmai de aceea nu am lăsat decât intrarea profesorilor, pentru a asigura o mai bună supraveghere a celor care intră în şcoală. În urma acestui eveniment am întărit securitatea prin dublarea profesorului de serviciu şi sperăm că, în viitor, vom găsi o posibilitate de a monta camere de supraveghere“, a adăugat directorul Şerban. Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă acum să dea de urma agresorilor, chiar dacă elevii instituţiei nu au făcut nicio plângere.