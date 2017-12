Bătaie de joc pe faţă la Asirom

Problemele întâmpinate de constănţeni cu societăţile de asigurare de pe piaţă continuă cu un alt capitol, denumit „Asirom”. Gabriel Laurenţiu Ionescu a fost implicat într-un accident de circulaţie în urmă cu aproximativ patru luni. Aflat pe o stradă cu prioritate în localitatea Eforie Nord, autoturismul acestuia a fost lovit de o maşină condusă de o femeie care nu a respectat semnificaţia indicatorului „Stop”. În urma incidentului, bara şi aripa din spate ale autoturismului, Renault Clio, au fost avariate. Totul a decurs ca la carte, şoferul vinovat înmânându-i asigurarea obligatorie auto părţii vătămate pentru ca acesta să îşi repare maşina cu banii oferiţi de societatea de asigurări. Cum era şi normal, primul pas a fost drumul la Poliţie. Inspectorii de poliţie i-au recomandat să se ducă direct la societatea de asigurări şi să încheie un formular de constatare amiabilă, că nu va avea probleme. Întors la societatea de asigurări, inspectorul de daune i-a transmis că nu îl poate încadra decât la culpă comună şi că va fi despăgubit decât pe jumătate, sfătuindu-l să se ducă din nou la Poliţie. Evident, Ionescu a luat, din nou, drumul Poliţiei, de unde s-a întors cum a plecat. „Reprezentanţii Poliţiei mi-au spus să stau liniştit şi, în cazul în care societatea de asigurare mă va încadra tot la culpă comună, le vor face adresă, drept pentru care m-am întors la Asirom, unde am completat un alt document şi am prezentat explicit firul evenimentelor”, a spus Ionescu. După mai bine de patru luni, Ionescu îşi scoate maşina din service şi primeşte o notă de la Asirom prin care este înştiinţat, oficial, că dosarul a fost soluţionat şi încadrat la culpă comună cu despăgubire 50%. „După mai multe reclamaţii, explicaţia celor de la Asirom a fost mai mult decât stupidă: că am depăşit axul intersecţiei. Dar ce trebuia să fac dacă eram pe un drum cu prioritate? Cum Dumnezeu să îmi invoce culpă comună când a fost vina individei, iar ea şi-a recunoscut greşeala? Oricum, mi se pare absurd să faci supoziţii din fotoliu despre centrul intersecţiei. După părerea mea, motivaţia asiguratorului este puerilă şi nu are alt scop decât să reducă cuantumul despăgubirii ce trebuie s-o plătesc. M-am săturat de câte telefoane şi drumuri am făcut la: Poliţie, Asirom, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Este bătaie de joc pe faţă. Am să dau în judecată societatea de asigurări pentru a-mi recupera datoria”, a spus, dezamăgit, Gabriel Ionescu. Am încercat, ieri, să obţinem şi punctul de vedere al directorului Asirom - Sucursala Constanţa, Victor Mirea, însă acesta ne-a declarat că nu poate face nici o declaraţie oficială, dar că vom primi în cursul zilei de astăzi un comunicat de presă.

Persoanele care consideră că au fost nedreptăţite de către societăţile de asigurări sunt invitate să ne scrie pe adresa de email: office@telegrafonline.ro sau să ne contacteze la numărul de telefon 0241.488.340.