Bătaie între elevi, la Liceul Telecom

08:17:08 / 20 Ianuarie 2015

un liceu de baieti e o porcarie. am fost in un liceu de baieti (fete erau doar 2%) si erau batai zilnic in pauze. asta pentru ca asa e firea nenorocita a unora , sa faca rau celr din jur ca sa arate cat de mari si tari sunt. iar cand am refuzat sa mai fiu umilit si terorizat de un idiot de coleg bunaoara , au sarit alti idioti in ajutorul idiotului alfa. am dat cu pumnii , am luat pumni. nu am obtinut nimic . bataile au continuat , numai ca acum dadeam si eu. nici profesori , nici diriginte , nici directoare nu au reusit sa aplaneze astfel de situatii care se repetau zilnic in mai multe clase din liceu. regret si acum ca nu am dat la un liceu mixt.