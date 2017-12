Bătaie între poliţiştii „cuminţi” şi cei „răi”

Membrii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor Pro Lex vor ieşi în stradă, pe 22 noiembrie, în Piaţa Constituţiei (în faţa Palatului Parlamentului) din Bucureşti, între orele 11 şi 12.30, pentru că sînt nemulţumiţi de managementul defectuos al MIRA. Vasile Lincu, preşedintele sindicatului, a declarat că “revendicările de la mitingul anunţat din această lună sînt aceleaşi cu cele revendicate la mitingul din 26 septembrie: creşteri salariale cu cel puţin 30% pentru poliţişti, dar şi pentru personalul contractual, pentru că salariul de bază al unui agent debutant porneşte de la 804 lei, iar salariul de bază al unui ofiţer debutant porneşte de la 1.075 lei. Avem deficit de personal peste 6.000 de posturi vacante la nivelul Poliţiei române. Altă problemă este promovarea pe bază de ordonanţă de urgenţă a Legii 360 referitoare la statutul poliţistului şi protecţie specială şi în cazurile de ultraj privind poliţiştii, pentru că nu avem la momentul de faţă reglementări de protecţie specială în aceste cazuri. Numai în primul trimestru al anului 2008 avem mai multe cazuri de ultraj decît în tot cursul anului 2006. Cu ocazia mitingului, conducerea ministerului nici măcar nu a deschis calea dialogului cu organizaţia de sindicat”. Sindicatul Pro Lex reprezintă la nivel naţional interesele a peste 16.000 de membri dintre care 13.200 poliţişti, peste 2.500 poliţişti comunitari şi restul aparţinînd altor structuri. În Constanţa există o organizaţie în curs de dezvoltare a Pro Lex-ului, care numără aprox. 200 de membri. Potrivit declaraţiilor lui Vasile Lincu, constănţenii nu vor participa la miting din cauza costurilor mari ridicate de transport, deplasarea la protest urmînd a fi realizată doar din judeţele limitrofe Bucureştiului.

Liderul local al SNPPC contestă acţiunile Pro Lex

Referitor la acţiunile organizate de Pro Lex, reprezentantul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual Constanţa (SNPPC), subinspectorul George Caraivan, a declarat: “Pro Lex nu este sindicatul poliţiştilor, este sindicatul vameşilor. Pro Lex-ul a păcălit un număr foarte mic de poliţişti pe care I-a atras. Un vameş nu poate să reprezinte poliţiştii. Noi nu avem treabă cu acest Pro Lex, care este un sindicat care nici măcar nu este primit la discuţii, deci nu a negociat nimic cu nimeni. Singurii care au negociat şi singurii care au obţinut ceva pentru poliţişti este SNPPC-ul. Domnul Lincu, care este vameş, nu poate să reprezinte poliţiştii pe care încearcă să-i atragă pe toate căile. Dînsul a atras poliţişti comunitari, dar niciun fucţionar public nu poate să aibă statutul nostru de poliţist. Poliţiştii sînt singura categorie de funcţionari publici care au un statut special şi care au ca obiect de activitate prinderea şi identificarea persoanelor certate cu legea.” Sindicalistul constănţean a adăugat că va dovedi, în perioada următoare, că acei poliţişti constănţeni “care s-au lăsat păcăliţi” de Pro Lex se vor întoarce la SNPPC, întrucît acesta este singurul care îi reprezintă. Caraivan a exclus varianta unor proteste şi a precizat: “Deocamdată noi am obţinut anumite drepturi şi o să obţinem şi în continuare pe cale amiabilă, pe calea dialogului social, despre care credem că este pricipala armă cu care trebuie să luptăm. Nu în sensul că avem un dialog bun cu ministru şi îl lăsăm să facă ce vrea. Noi am luptat pentru poliţişti şi am obţinut ceea ce trebuie. Deocamdată noi ne vedem de treaba noastră, sîntem ocupaţi cu campania electorală.” Referitor la schimbările obţinute pe calea tratativelor, liderul SNPPC a subliniat: “Mai este puţin şi se votează statutul poliţistului. S-au obţinut măriri salariale la subofiţeri şi multe altele. În scurt timp se va rezolva şi cu asistenţa juridică din partea instituţiei, cu legislaţia privind ultrajul pentru poliţişti şi nu se va mai întîmpla ceea ce s-a întîmplat pînă acum. Acestea se vor rezolva pe rînd şi este imposibil să rezolvi ceva în România peste noapte.”

În Constanţa, SNPPC-ul numără 3.500 de membri, dintre care 2.000 sînt poliţişti, iar 1.500, de la Poliţia de Frontieră. Referitor la atitudinea SNPPC-ului, Vasile Lincu a declarat: “acest sindicat îndeamnă oamenii să nu iasă în stradă că toate problemele sînt rezolvate(…) ceea ce nu este o realitate.” Pe site-ul oficial al Pro Lex-ului este postată şi o petiţie semnată de 807 membr,i în care sînt prezentate problemele poliţiştilor precum şi statistici care atestă dificultăţile cu care se confruntă cei care sînt în slujba cetăţeanului.