Bătăile dintre elevi, cea mai des întîlnită formă de violenţă şcolară

Principalele forme ale violenţei în mediul şcolar, în România, sînt violenţa între elevi, apoi între elevi şi profesori, violenţa părinţilor în spaţiul şcolii şi violenţa în spaţiul din jurul şcolii, aceste manifestări fiind determinate de mai multe cauze induse de familie, şcoală sau societate. \"În ultimul an, s-a înregistrat o creştere a fenomenului de violenţă în şcoală, în ciuda faptului că violenţa fizică a scăzut. Cea mai des întîlnită manifestare a violenţei este conflictul dintre elevi\", a declarat inspectorul general al Direcţiei Generală Management Învăţămînt Preuniversitar din Ministerul Educaţiei, Eugen Stoica. Specialistul a avertizat că se poate ajunge la forme extreme ale violenţei în şcoală, dacă nu sînt luate măsuri la timp. Oficialii Ministerului Educaţiei nu au putut preciza nici care sînt cifrele legate de fenomenul de violenţă în şcoli şi nici rata de creştere a acestui fenomen. \"A crescut atitudinea agresivă în general, la nivelul elevilor, inclusiv în ceea ce priveşte postarea pe internet a unor imagini cu agresiuni fizice sau activităţi sexuale\", a declarat Megdonia Păunescu, directorul Direcţiei Generale Management Învăţămînt Preuniversitar din Ministerul Educaţiei. Aceasta a precizat că lîngă creşterea violenţei, s-a accentuat şi intervenţia la nivelul şcolii, din ce în ce mai mulţi părinţi şi elevi apelînd la consiliere. Cauzele acestui fenomen nu vin doar de la elevi sau de la părinţi, existînd şi profesori agresivi. \"Încă există elevi care sînt daţi afară de la oră, din cauză că profesori preferă să scoată elevul în faţa şcolii decît să îi fie deranjată ora\", a mai spus Megdonia Păunescu. Profesorii indisciplinaţi primesc de cele mai multe ori avertismente, însă pot avea şi salariul scăzut. Megdonia Păunescu a precizat că nu ştie ca un cadru didactic să fi fost exclus din sistemul de învăţămînt \"în ultima vreme\" din cauză că ar fi fost violent. Potrivit strategiei Ministerului Educaţiei privind reducerea fenomenului violenţei în şcoli, trebuie ca în regulamentul de ordine al şcolilor să fie incluse reglementări referitoare la prezenţa persoanelor străine în interiorul unităţilor şcolare, precum şi la asigurarea eficientă a pazei şi securităţii şcolilor. Şcolile trebuie să organizeze în permanenţă întîlniri între elevi şi reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, magistraţilor pe teme referitoare la fenomenul violenţei în general, al violenţei în şcoli, în particular. În plus, elevii trebuie să dezbată la orele de orientare şi consiliere teme legate de violenţa între elevi şi de relaţiile dintre elevi şi cadre didactice.