Bătălia pentru portul Constanţei

08:10:13 / 20 Mai 2014

Da ma Mazare este vinovat pentru tot ce se intampla in tara asta ,el nu a dat pensii mari el a vandut tot in tara asta,ce minte scurta au constantenii mei? cum arata constanta inainte sa vina mazare? va aud ma?urlati toti ca fura ca face ca drege SA-L CONDAMNE DACA A FURAT dar pina atunci CIOCUL MIC spune o parapanta de la PDL .pai cu Burlacu si-a gasit sa stea la masa tratativelor mazare?"Sindicalisti" pe drack sa-i ia sunt sindicalisti >I-a durut vreodata pe vreunul de la sindicat de muncitori?NICIODATA au fost mana in mana cu patronii.Sa ia primaria nu 30% ci tot sa ia.SI ACUM PENTRU ASTIA CARE NU-L VOR PE MAZARE: Ba voi credeti ca asta adica Mazare o sa mosteneasca primaria?CUM SA EXISTE ATATA PROSTIE IN CAPUL UNORA? daca oamenii din constanta nu-l mai vor VA PLECA DE LA PRIEMARIE acum voi ce credeti ca va pleca si cu PORTUL? OFF DOAMNE TRAIM IN ROMANIA SI ASTA NE OCUPA TOT TIMPUL SPUNEA UNUL PE LA TV.