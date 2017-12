„Bătălie” în patru pentru rovinietele româneşti

Din această vară, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România (CNADR) va schimba modelele actuale de roviniete. În locul celebrelor roviniete - ecuson, CNADR urmăreşte achiziţionarea a cel puţin 12 milioane de roviniete matcă-cupon în acest an. În urma deschiderii ofertelor pentru încheierea unui acord-cadru de „Achiziţie de roviniete matcă-cupon”, ieri, la sediul CNADR, reprezentanţii companiei au anunţat că durata primului acord-cadru este de doi ani. Acordul va fi atribuit prin licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, astfel ca CNADR să poată livra, în acest an, 9 milioane de roviniete pentru perioade de o zi, o săptămînă sau 30 de zile, şi alte trei milioane pentru un an. Pe de altă parte, în 2009, CNADR va livra 14.000.000 roviniete pentru o zi, o săptămînă sau 30 de zile, în timp ce numărul celor cu valabilitate de 12 luni va creşte la 5,5 milioane de exemplare. Potrivit CNADR, pînă la 21 mai, termenul de depunere a ofertelor, s-au înscris patru operatori economici: „Tipoholding”, „Imprimeria Naţională”, „Eltronis” şi „Base Consulting”.