Bătăliile liberalilor în 2014

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat vineri, la Iaşi, în debutul şedinţei Delegaţiei Permanente a PNL Iaşi, că o ţară nu se poate conduce cu neîncredere sau cu delăsare ori nepăsare şi lipsă de respect, el arătând că liberalii trebuie să înţeleagă primii acest lucru. „Am intrat într-un an foarte greu, foarte încărcat şi din punct de vedere politic, dar nu numai. În acest an se joacă mize mari, ştim că, pentru PNL cu deosebire, 2014 e un an politic esenţial. În 2014 avem de dat bătălia administraţiei. E o bătălie, poate, mai grea decât a guvernării, mai ales că ceea ce poţi face în administraţie depinde direct, imediat, de ce poate face sau nu poate face Guvernul”, a declarat Antonescu. El a spus, totodată, că PNL are de dat şi bătălia pentru câştigarea unui grad de încredere cât mai mare în autorităţi în general, nu doar în cele gestionate de PNL. „Avem atâtea exemple care se petrec în fiecare zi, care arată nevoia majoră a societăţii româneşti de a recupera autoritatea, autoritatea autorităţilor, dacă-mi este permisă această alăturare de cuvinte. O ţară nu se poate conduce cu neîncredere sau cu delăsare, cu nepăsare şi lipsă de respect de la autorităţi către cetăţeni şi de la cetăţeni către autorităţi”, a spus Antonescu. El a precizat că PNL mai are de dat în 2014 şi o bătălie pentru reconfirmarea şi întărirea unei identităţi istorice doctrinare şi unei politici de care scena politică din România are nevoie.