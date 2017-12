Batalion SUA comandat de români, în Afganistan

Batalionul 1, Regimentul 4 Infanterie, se pregăteşte pentru a noua oară pentru o mobilizare în Afganistan, împreună cu partenerii din cadrul unui batalion de infanterie al Forţelor Terestre române, sub comanda strategică a unui ofiţer român. Batalionul american, o unitate de infanterie grea, care are ca misiune sprijinirea Centrului Multinaţional de Pregătire Comună (JMTC) din Hohenfels în Germania a sprijinit Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate încă din 2005 alternând rotaţia unităţilor din Afganistan, potrivit căpitanului Caleb Hyler, comandantul companiei Bravo. JMTC, din cadrul comandamentului multinaţional de pregătire al armatei americane în Europa, pregăteşte parteneri americani, forţe multinaţionale şi trupe NATO pentru misiuni din diferite părţi ale lumii. Până în prezent, peste 1.200 de militari au colaborat cu trupele române în Afghanistan. Potrivit maiorului Greg Cannata, observator în cadrul JMTC, revenit de curând din Afganistan, trupele române sunt de regulă batalioane mecanizate sau de vânători de munte. Unitatea română care se pregăteşte de mobilizare în 2010 este batalionul 33 Vânători de munte, care a acţionat în Afganistan în 2007. „Din câte am văzut, românii sunt cu siguranţă pe calea cea bună, în ceea ce priveşte atingerea standardelor de pregătire şi acţiune ale NATO”, a apreciat maiorul Cannata.