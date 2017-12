Bâte şi săbii găsite de poliţişti la Mangalia

Arme albe şi ţigări netimbrate. Asta au confiscat oamenii legii, vineri dimineaţă, în urma a patru descinderi domiciliare efectuate la periferia oraşului Mangalia. Acţiunea a debutat, în forţă, în jurul orelor 06.00. 35 de poliţişti, 12 jandarmi din Trupele Speciale şi şase luptători ai Serviciului de Intervenţie Rapidă au luat parte la cele patru percheziţii, care au vizat locuinţele unor bărbaţi implicaţi într-un scandal de proporţii, petrecut, în urmă cu o săptămână, în cartierul Colonişti, între două familii de rromi. Oamenii legii au ridicat din cele patru imobile două săbii, bâte, leviere, bare din fier şi chiar şi o crosă de golf, pe care proprietarul a folosit-o în timpul bătăii generale care a avut loc pe data de 20 mai. În plus, poliţiştii au confiscat 122 de pachete de ţigări netimbrate şi un ham de pistol. Orhan Ismail, Iaşar Ismail şi Genghiz Amet au fost săltaţi de acasă, urcaţi în maşinile oamenilor legii şi escortaţi la sediul Poliţiei Mangalia pentru a fi audiaţi. „Încercăm să-i identificăm pe toţi cei care au participat la altercaţia de acum o săptămână. Unii dintre suspecţi nu mai sunt de găsit pentru că au fugit peste hotare, în Spania sau în Italia, la câteva zile după incident”, a declarat cms. şef Nicolae Pescaru, şeful Poliţiei Mangalia. Amintim că poliţiştii din Mangalia şi mascaţii au intervenit, joia trecută, în forţă, pentru a pune capăt unui scandal cu focuri de armă, izbucnit în cartierul Colonişti. Scenele de groază au început în momentul în care membrii familiei Ismail au dat buzna, cu maşinile, în curtea rivalilor şi i-au atacat cu pietre, bâte şi răngi. „Au venit, pur şi simplu, peste noi. Mă uitam la televizor când am auzit scârţâit de roţi şi urlete. Am ieşit să vă ce se întâmplă şi ei au tăbărât pe noi cu parii. Doi dintre ei aveau pistoale şi au deschis focul, dar, din fericire, nu au rănit pe nimeni”, a declarat una dintre victimele incidentului. În urma scandalului, patru persoane au fost transportate la spital, pentru a primi îngrijiri medicale.